EN IMAGES - Après l'incendie de deux immeubles, le nettoyage se poursuit dans le quartier des pépinières

Combinaison intégrale, surchaussures, gants et masque à filtre, et du scotch pour assurer l'étanchéité de la tenue, les trois opérateurs qui interviennent sur le site doivent respecter un protocole très strict. "On est sur le principe de précaution à partir du moment où les morceaux que l'on retire ne sont pas analysés et diagnostiqués" explique Michael Prestavoine, le directeur des opérations de l'entreprise Séché.

Les opérateurs sont habillés selon un protocole très strict imposé par le code du travail. © Radio France - Christine Wurtz

L'entreprise est missionnée par la Ville de Rouen pour nettoyer et décontaminer les écoles voisines du sinistre. Ce mercredi après-midi, c'est l'école maternelle des pépinières située à moins de 100 mètres de l'amas de débris encore fumant de l'incendie qui fait l'objet de ces opérations de décontamination.

L'école se trouve à moins d'une centaine de mètres de ce qu'il reste de l'incendie des deux immeubles. © Radio France - Christine Wurtz

A l'aide de gros aspirateurs, les trois opérateurs s'activent pour débarrasser les rebords des fenêtres et les entrées de l'école des débris de l'incendie. Des petits morceaux de plastique, de papier noircis, mais pas d'amiante. "On a fait 104 prélèvements et tous les résultats sont revenus négatifs" assure Michael Prestavoine. Précisément, 4 de ces prélèvements, effectués dans l'air ambiant, ont détecté des fibres d'amiante mais en dessous des valeurs limites, selon les documents mis en ligne par la municipalité.

Les opérateurs aspirent minutieusement les débris de l'incendie présents dans la cour de l'école. © Radio France - Christine Wurtz

Les opérateurs ont deux heures et demi (la durée d'efficacité du filtrage de leurs masques) pour ramasser les débris dans la cour de l'école et nettoyer les extérieurs du bâtiment. Le tout est ensuite placé dans des sacs, "scellés et numérotés pour assurer la traçabilité", qui seront envoyés dans un site habilité à traiter les déchets sensibles et l'amiante, comme l'impose la règlementation. "

Les débris sont placés dans des sacs scellés et numérotés qui seront envoyés dans un site de traitement spécialisé. © Radio France - Christine Wurtz

Les opérations de nettoyage se poursuivent encore jusqu'à dimanche, notamment chez les particuliers riverains du sinistre qui se sont signalés via le numéro vert 0.800.000.430. Si tout va bien les école devraient rouvrir lundi 9 octobre.