EN IMAGES - Après les incendies, la désolation en Ardèche autour de Lussas, Vogüé et Lavilledieu

Le feu, gigantesque, a brûlé 1.200 hectares en quelques heures sur le plateau de Jastres, dans le sud de l'Ardèche, entre Lussas et Vogüé. Ce jeudi matin, le feu est fixé, mais pas éteint, habitants et touristes ont constaté les dégâts et les paysages de désolation que les incendies ont provoqué.

Des cendres flottent encore dans l'air et retombent lentement sur le sol, ce jeudi matin, tout autour de Vogüé, Lussas et Lavilledieu. Le Sud Ardèche a été touché, la veille, par le pire incendie depuis vingt ans dans le département. Après une nuit de lutte intense, les pompiers ont "fixé" le feu vers 6 heures ce matin. Il ne se propage plus et le vent est tombé, mais beaucoup de fumée se dégage encore au-dessus des villages de Lavilledieu et Vogüé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les habitants, évacués mercredi par précaution, sont revenus chez eux et constatent les dégâts ce jeudi matin, atterrés. Nicolas, un habitant de Saint-Germain, se décrit comme un amoureux de la nature et il est effondré : "je la connais mètre par mètre cette nature. Je suis triste... Hier, je suis allé aidé, j'ai fait comme je le pouvais. J'ai tapé le feu avec ce que j'avais sous la main. J'en ai pleuré !" confie-t-il, encore ébranlé ce matin.

Garrigue brûlée, paysage noirci, arbustes calcinés

Un peu plus loin, sur la portion dite de la côte de ville, entre Aubenas et Lavilledieu, les habitants sont nombreux à s'arrêter pour regarder, à gauche de la Nationale 102, la garrigue qui a totalement brûlé. Le paysage est noirci, les arbustes calcinés. Il ne reste que de la pierre, voire des débris de bouteilles en verre.

Christophe, un vacancier venu de Belgique, se désole "Ça fait 40 ans que je viens en vacances à Darbres, jamais je n'avais vu ça". Il observe cette fumée noire. Il est même difficile de distinguer les monts d'Aubenas. L'odeur de brûlé prend à la gorge et il y a encore des fumerolles rapidement noyées par les pompiers. Le ballet de véhicules des pompiers est d'ailleurs impressionnant : 400 pompiers sont encore sur place ce jeudi midi à Lavilledieu, où des cendres semblent toujours tomber du ciel.

EN IMAGES - Le Sud Ardèche noirci par les flammes des incendies

Près de 400 pompiers sont toujours mobilisés ce jeudi pour éviter que le feu ne reprenne dans la journée. © Radio France - Lucile Auconie

Le feu est désormais fixé mais il reste à traiter et surveiller quelques lisières précise la préfecture de l'Ardèche. - Préfecture de l'Ardèche

Des cendres tombent tout autour des zones brûlées et de larges panaches de fumée s'élèvent encore, jeudi midi, au-dessus de Lavilledieu et Vogüé. © Radio France - Lucile Auconie

Au bord de la Nationale 102 entre Lavilledieu et Lussas, au milieu du paysage calciné. © Radio France - Lucile Auconie