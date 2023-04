EN IMAGES - Au Loroux-Bottereau, 60 kilos de déchets ramassés par les habitants

Dans le cadre de la semaine du développement durable, une vingtaine d'habitants du Loroux-Bottereau, commune à l'ouest de Nantes en Loire-Atlantique de 8.000 habitants, ont ramassé des déchets ce samedi 15 avril 2023 dès 10 heures dans les rues de leur commune. Équipés de sacs, de gants et de gilets jaunes, l'objectif était d'en ramasser un maximum. Une opération nettoyage qui existe depuis quatre ans, organisée par la Ville, en partenariat avec l'association de parents d'élèves et le café associatif "le Labo". De quoi faire une activité en famille, tout en réalisant une bonne action.

Pour cette famille, c'est une manière de faire une activité ludique tout en faisant une bonne action © Radio France - Léonie Cornet

Samuel, 8 ans, part d'abord à reculons à cette chasse aux déchets : "ça ne me plait pas trop" marmonne-t-il. Pourtant, 50 mètres plus loin et équipé de sa pince, il fouille dans les buissons pour trouver des ordures. "J'ai trouvé des cigarettes, du verre, du plastique, du métal, énumère-t-il. Pour l'instant, c'est nous qui avons trouvé le plus de déchets !"

Il est avec Françoise, sa grand-mère. "C'est vrai qu'on les a un peu forcés à venir, mais je pense qu'à la fin de la journée, ils seront contents, explique-t-elle. Ça permet de faire un peu de sport pour les enfants qui sont souvent devant les écrans, et de passer un moment en famille." Gabriel, 13 ans, traine les pieds et ne semble en effet pas très motivé. "Je n'aime pas me promener" résume-t-il.

Les habitants ont ramassés 100 kilos de déchets en moins par rapport à l'an dernier. - Association de parents d'élèves

Mais grâce à son petit frère, la famille est revenue avec un seau rempli de déchets. Charlotte Berriet, de l'association des parents d'élèves, coordonne l'événement : "Pour les enfants, c'est très ludique, explique-t-elle. L'idée, ce n'est pas d'en faire une leçon de morale, ou une contrainte, il faut que ce soit ludique, utile et festif !"

200 kilos ramassés en 2020, 60 en 2023

À la fin de la matinée, 60 kilos de déchets ont été ramassés au Loroux-Bottereau. C'est 100 kilos de moins que l'année dernière. En 2020, année de la création de l'opération nettoyage, 200 kilos de déchets avaient été ramassés au Loroux-Bottereau. Toujours dans le cadre de la semaine du développement durable, il y avait aussi ce samedi un atelier de réparation de jouets et une collecte de jeux de société incomplets au Loroux-Bottereau.

Pierre-Yves Rivière (association le Labo) et Charlotte Berriet (parent d'élèves) coordonnent l'événement © Radio France - Léonie Cornet

Pierre-Yves Rivière est bénévole au sein du café associatif le Labo, qui participe et co-organise la collecte. Si chaque année, les participants ramassent de moins en moins de déchets par terre, ce qui est encourageant, l'un d'entre eux reste bien présent d'années en années : le mégot de cigarette. "La première année, c'était très impressionnant : il y avait plus de 200 kg de déchets, rappelle-t-il. Et même s'ils diminuent d'années en années, il n'y pas trop de variations coté mégot. C'est fort dommage, surtout quand on sait qu'un mégot de cigarette peut mettre plus de 100 ou 150 ans à se désagréger. Il y a des matières toxiques qui restent, et qui ne sont ni bonnes pour nous, ni pour la faune et la flore."

À la fin de la collecte, le bilan est tout de même positif : 630 grammes de mégots ont été ramassés contre plus d'un kilo l'an dernier.