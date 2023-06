EN IMAGES - Aux Sables-d'Olonne, les dunes du Puits d'Enfer redonnées à la nature

C'est un patrimoine naturel exceptionnel sur la côte vendéenne. Au sud des Sables-d'Olonne, les dunes du Puits d'Enfer vont être entièrement redonnées à la nature, soit 70 hectares recouvrant notamment l'ancien circuit automobile, entre les fameuses falaises du Puits d'Enfer et le bois Saint-Jean. Il n'est plus question de déplacer la route du littoral (un référendum avait tranché clairement en 2019 avec 80% de non) mais d'autres aménagements restent à discuter.

ⓘ Publicité

Ancien circuit du Puits d'Enfer aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-rene Tapon

Un site de 70 hectares, du Puits d'Enfer au bois Saint Jean

Ce jeudi, la mairie des Sables-d'Olonne lance une série de réunions publiques. "C'est un site d'un seul tenant, de 70 hectares, jusqu'au bois Saint-Jean, explique le 1er adjoint au maire, Armel Pécheul. Et surtout, c'est une esplanade qui donne sur la mer avec une vue remarquable, composée d'espaces naturels, faunistique et floristique tout à fait extraordinaires. Il y a une fréquentation sauvage et l'ancien circuit du Puits d'Enfer (1,8 hectare) doit être enlevé dans le cadre de la renaturation. Une des meilleures solutions pour aboutir à zéro artificialisation nette, c'est déjà d'enlever ce qui est mal artificialisé et de le remplacer par la nature. Si on poursuit aussi cet objectif, on a bien travaillé pour nos enfants et nos petits-enfants".

L'actuel parking du Puits d'Enfer va perdre environ 90 places. Mais dans l'ensemble, l'objectif est de passer de 130 places, actuellement, à 190 réparties en différents lieux. La concertation devra préciser cette transformation.

Parking du Puits d'Enfer aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-rene Tapon

Sur l'ancien circuit auto, "on va enlever les enrobés, on a la chance d'avoir des banques de graines qui sont encore présentes sur ce site-là, détaille Claire Bourreau directrice environnement à la ville des Sables-d'Olonne, il y a ici un cortège de faune et flore dunaires, des engouvelents d'Europe, de la loutre dans le ruisseau du Puits Rochais, et la meilleure chose à faire est de laisser faire la nature reprendre ses droits".

loading

L'ancien circuit du Puits d'Enfer a fait les belles heures des amateurs de courses

Circuit du Puits d'Enfer en 330d [HD]

Le programme des réunions

Jeudi 15 juin 20H30, salle Calixte Plissonneau

jeudi 22 juin 10H30 visite sur site

Jeudi 22 juin 14H, salle Calixte Plissonneau, ateliers participatifs "Mobilité à la pironnière"

Vendredi 30 juin, 10H30 visite sur site

Vendredi 30 juin, 14H salle Calixte Plissonneau, ateliers participatifs "La pédagogie sur le site"

loading

loading