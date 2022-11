EN IMAGES - Avec le réchauffement climatique, la forêt remonte dans le massif du Mont-Blanc

Journée spéciale ce vendredi sur France Bleu consacrée aux arbres et à nos forêts. L'occasion de s'intéresser à la forêt de nos montagnes. Depuis le début du 20e siècle, les chercheurs ont constaté un réchauffement climatique de plus de 2 degrés, y compris dans les Alpes du nord. Conséquence très concrète : les arbres, comme les épicéas ou les mélèzes, montent en altitude et colonisent de nouveaux espaces.

ⓘ Publicité

Un bouleau au-dessus de la mer de glace

Le chercheur américain Brad Carlson, écologue au CREA Mont-Blanc, le centre de recherches sur les écosystèmes d'altitude basé à Chamonix a consacré une étude sur le sujet, au cœur du massif du Mont-Blanc. A l'été 2020, avec d'autres scientifiques, il a effectué une expédition botanique dont l'objectif était de revisiter les sites, comme le refuge du Couvercle, qui avaient été inventoriés au milieu du 19e siècle par le guide naturaliste Venance Payot .

"On y est retournés 150 ans plus tard, et précisément sur le site du couvercle, on a trouvé un bouleau, un arbre qui n'était bien sûr pas là au temps de Payot", explique le chercheur, qui y voit "un signal faible", mais tout de même précurseur de ce qui nous attend dans le massif du Mont-Blanc dans les années qui viennent.

Le bouleau trouvé au refuge du Couvercle à l'été 2020 - Sébastien Lavergne (CNRS)

Quand le climat se réchauffe d'un degré, les arbres peuvent monter jusqu'à 150 mètres plus haut. "Donc un réchauffement de plus de 2 degrés signifie que les conditions qu'on retrouve aujourd'hui à 1.000 mètres dans la vallée, vont se retrouver 300 mètres plus haut", détaille Brad Carlson.

"La limite supérieure de la forêt dans la vallée de Chamonix est montée de 80 à 100 mètres depuis le milieu du siècle"

"Dans la vallée de Chamonix, on constate que la surface de la forêt a presque doublé depuis le milieu du 20ème siècle", poursuit-il. Ce phénomène s'explique selon lui par le réchauffement climatique, "qui permet aux arbres de grimper plus haut en altitude", mais aussi par la transition observée des activités humaines : "l'abandon du pastoralisme, en faveur du tourisme, favorise aussi l'expansion des arbres, là où il y avait des alpages avant".

Myrtille et genévrier à côté d'espèces pionnières

La flore de montagne évolue elle aussi au cœur du massif. "Il y a par exemple des arbustes comme la myrtille ou le genévrier qui n'étaient pas là au 19e siècle et qui se sont installées à côté de la silène (plante à fleurs rose déjà répertoriée en montagne en 1850 ndlr)". Les espèces alpines qui ont besoin de conditions extrêmes pour exister, comme le froid et la neige, risquent bien de disparaître. Mais à quelle échéance ? Trop tôt pour le dire. Les chercheurs s'attendent à un réchauffement climatique de 2 degrés supplémentaires en montagne d'ici 2050.

Une photo de la silene acaule dans la vallée de Chamonix - Brad Carlson