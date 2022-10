EN IMAGES - La dépression Béatrice a fait des dégâts sur la plage de La Tranche-sur-Mer

La dépression Béatrice n'avait rien d'une forte tempête mais elle a fait des dégâts sur la côte vendéenne lors de son passage dimanche soir. A La Tranche-sur-Mer les vagues ont remporté avec elles des tonnes de sable sur la plage centrale. L'Océan se rapproche inexorablement des premières constructions.

"C'était un mur de sable d'environ 1 mètre- raconte Marie-Christine - C'était assez impressionnant quand on a l'habitude d'une plage de sable plat, on se dit ça bouge !" Egalement en promenade sur la plage Jacques est tout aussi impressionné: "Ce qui me frappe est que la mer avance, on voit les soubassement du remblais, je ne vois pas ce qu'on peut faire".

Le gouvernement a déjà listé à leur demande 126 communes, dont La Tranche-sur-Mer, en première ligne face à l'érosion côtière.

A La Tranche-sur-Mer les fortes marées ont l'habitude de déplacer le sable mais elles arrivent toujours plus près des premières constructions © Radio France - Yves-René Tapon

Les résidences hôtelières sont ici à seulement quelques mètres de la plage © Radio France - Yves-René Tapon

