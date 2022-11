EN IMAGES - Bouin renforce sa digue face aux tempêtes

Installée derrière la digue du Dain refaite entre les ports du Bec et des champs, Claire trie ses huîtres. "C'était limite, ça passait par dessus et on n'était pas tranquille. Ça dépend des degrés de marée, mais c'est mieux maintenant" confie cette ostréicultrice rassurée par les travaux effectués sur cette digue de Bouin, au nord ouest de la Vendée. "Par plein d'eau on est 3 mètres en dessous du niveau de l'eau. Donc adieu Berthe- lâche en riant jaune son collègue Benoît -On ne pouvait pas rester ici s'il n' y avait rien de fait. Là maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui va être fait, la vague sera coupée, cassée. On aura au moins moins de passage d'eau à la même hauteur. Moi, je suis confiant".

ⓘ Publicité

Par plein d'eau, on est 3 mètres en dessous du niveau de l'eau. Benoît conchyliculteur

Ils sont une centaine d'ostréiculteurs ou conchyliculteurs à travailler ainsi dans ce secteur de polders. La tempête Xynthia en 2010 avait laissé des brèches. Les 4 km ont été refaits explique Jean-Yves Billon maire de Beauvoir-sur-mer et vice président de la communauté de communes Challans Gois communauté, chargé de la prévention des inondations: "Avec le parement en béton, le problème que ça posait, c'est que ça ne ralentissait pas l'effet de houle. Donc ça faisait un peu plus tremplin et ça pouvait permettre aux paquets de mer de passer par dessus et d'éroder l'arrière de la digue. On a enlevé le béton qui s'y trouvait et on l'a remplacé par des enrochements. Pour l'instant, la digue front de mer est faite. Il nous restera un petit peu des points à revoir encore au sud".

Le parement en béton a été remplacé par des enrochements. Jean-Yves Billon

D'autres travaux sont prévus car ici la priorité est de protéger le polder pour y maintenir les activités: "Il y a des entreprises qui nécessitent de toute façon absolument la proximité de l'eau (conchylicoles, nurseries, écloseries, ostréiculteurs, mytiliculteurs) qu'il fallait absolument protéger" conclue l'élu.

Des conchyliculteurs travaillent juste derrière la digue © Radio France - Yves-René Tapon

La digue refaite de Bouin © Radio France - Yves-René Tapon

loading

loading