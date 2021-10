EN IMAGES - Anglet sous les eaux : comment le réchauffement climatique pourrait métamorphoser la ville

Une étude publiée ce mardi 12 octobre se projette dans un monde victime du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Pour l'illustrer, l'organisation Climate Central a modélisé les projections, avec notamment les conséquences sur la ville d'Anglet.

Anglet et la côte basque sont en première ligne face au réchauffement climatique.

À moins de trois semaines de la COP26 à Glasgow, des scientifiques ont publié une étude, ce mardi 12 octobre, sur les conséquences qu'aurait le réchauffement climatique sur la montée des eaux dans le monde. Plusieurs visuels ont en parallèle été réalisés par l'organisation Climate Central ; et parmi eux, la plage des Cavaliers, à Anglet.

Plusieurs scénarios en fonction de l'ampleur du réchauffement

La comparaison est spectaculaire et la conclusion de l'étude est claire : si rien n'est fait et que le climat se réchauffe, une partie d'Anglet finira sous les eaux. Plusieurs scénarios de montée du niveau de l'océan sont modélisés, en fonction de l'ampleur du réchauffement climatique : de + 1 °C à + 4 °C. Les visuels comparatifs sont à découvrir sur le site - en anglais - "Picturing our futur".

Sur l'image ci-dessous : à gauche, Anglet à l'heure actuelle, à droite, Anglet si le climat se réchauffe de 4 °C :

Anglet pourrait finir sous les eaux si rien n'est fait face au réchauffement climatique. - Climate Central

En tout, 180 simulations ont été réalisées dans des villes du monde entier.