EN IMAGES - Alpes-Maritimes : "D'habitude le lit de la rivière fait 15 mètres, là il en fait 150"

Saint-Martin-Vésubie est l'un des villages les plus touchés par les inondations qui se sont abattues sur les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée jeudi soir. Jean-Christophe Duplay est l'un des réfugiés du village, il en est revenu avec des photos, des vidéos et un récit sidérant.