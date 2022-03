EN IMAGES - Dans les Alpes, le sable du Sahara colore les montagnes... et accélère la fonte des glaces

Un voile de sable est en train de s'inviter sur nos montagnes. Vous l'avez sans doute remarqué. Depuis ce lundi 14 mars, un épisode de poussières venues du Sahara est en suspension dans le ciel, ce qui lui donne cette couleur jaune. Le phénomène, qui a d'abord touché l'Espagne, est ensuite remonté vers les Pyrénées avant de gagner le Nord et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce phénomène n'est pas exceptionnel, il peut se produire à tout moment de l'année, notamment à l'automne ou au printemps. Mais il reste problématique pour nos glaciers. Car ces poussières sableuses accélèrent la fonte des glaces. "Cette couleur rouge absorbe davantage les rayons du soleil que le blanc, donc ça augmente l'effet du réchauffement climatique", explique Marie-Pierre Vagnot de l'observatoire ATMO qui mesure la qualité de l'air dans la région.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si par exemple, il devait y avoir beaucoup d'épisodes sahariens sur un glacier, ça va le faire fondre plus vite, comme on sait que le glacier n'est pas régénéré à 100% tous les ans, vu qu'on est en réchauffement climatique, ça va le faire disparaître plus vite". Elle précise toutefois que "ces poussières sont très bonnes pour les sols car elles amènent des minéraux, et les agriculteurs en sont parfois contents".

Mais en altitude, "le panache de poussières désertiques en provenance du Sahara ne fait pas que colorer le manteau neigeux, mais il joue également sur sa stabilité, en diminuant son albedo (pouvoir réfléchissant d'une surface ndlr), donc en augmentant sa capacité à emmagasiner la chaleur, ce qui augmente le risque spontané d'avalanche", explique également sur twitter Gaétan Heymes ingénieur prévisionniste et nivologue à Météo France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix