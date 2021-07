EN IMAGES - Découvrez la hêtraie de la Massane, une forêt en libre évolution classée par l'UNESCO

Un petit bout des Pyrénées-Orientales est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO : précisément 336 hectares. On vous emmène à la découverte d'une forêt quasiment unique en France, la hêtraie de la réserve naturelle de la Massane, qui n'est plus exploitée par l'homme depuis plus de 150 ans.

La joie des conservateurs de la réserve naturelle de la Massane ne retombe pas : une partie de la forêt, la hêtraie, est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le vote a eu lieu mercredi 28 juillet. Admirer la forêt de la Massane se mérite. Il faut monter un chemin forestier puis marcher une demi-heure jusqu'à la crête, ou passer de l'autre côté en empruntant le GR. On quitte les chênes méditerranéens pour d'immenses hêtres que l'on pourrait retrouver dans la forêt de Fontainebleau plutôt qu'au coeur des Albères, dans les Pyrénées-Orientales. Ici, les hêtres qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut, et à leur pied, un spectacle saisissant : des branches, des souches et troncs d'arbres morts jonchent le sol un peu partout. "On n'y est pas habitué, parce qu'on connaît surtout des forêts asceptisées, mais en réalité c'est à cela que ressemble une vieille forêt" explique Diane Sorel, chargée de mission. Elle fait partie des trois personnes qui ont en charge la protection et la coordination de la recherche sur la réserve.

Une forêt en libre évolution, "très très rare en Europe"

L'UNESCO reconnaît le caractère très rare de cette réserve : c'est ce qu'on appelle une forêt en libre évolution, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention de l'homme, depuis au moins 150 ans. "En 1880, Paul de Boischaut, qui s'occupait de la forêt prend la décision d'arrêter l'exploitation forestière. Il a conscience du caractère exceptionnel de cette forêt. C'est très très rare à l'époque" détaille son successeur, Joseph Garrigue conservateur de la réserve depuis 1992. Certains arbres ont ainsi plus de 300 ans.

Cette forêt attire depuis longtemps des chercheurs locaux mais aussi du monde entier. Elle détient d'ailleurs le record mondial d'effort de recherche par hectare... 8200 espèces répertoriées. Des hypothèses la font remonter à l'époque glacière... Depuis les années 90, dix hectares sont même fermés en réserve intégrale, équipés d'outils de mesure. Grâce à cela, les chercheurs constatent notamment les effets du changement climatique et de la pollution. Les chercheurs ont pu établir que 30 % des arbres étaient morts après les sécheresse et canicule de 2003, et les arbres restants en portent encore les stigmates, 15 ans plus tard. Autre mesure étonnante : l'été, la Massane concentre un très fort taux de pollution à l'ozone... dû au traffic routier sur la côte que l'air marin charrie tout en haut de la montagne. Ce qui se traduit directement sur le feuillage des arbres, en dégradant leurs stomates, ce qui leur permet de communiquer avec l'extérieur. D'où les efforts des conservateurs pour sensibiliser la population à l'impact que l'activité humaine a sur la nature.

Découvrez la hêtraie en images

Depuis mercredi 28 juillet 2021, la hêtraie de la réserve naturelle de la forêt de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. © Radio France - Solène de Larquier

La hêtraie de la réserve naturelle de la forêt de la Massane, forêt en libre évolution située dans les Pyrénées-Orientales. © Radio France - Solène de Larquier

Joseph Garrigue, conservateur de la réserve naturelle de la forêt de la Massane. © Radio France - Solène de Larquier

Beaucoup de bois mort jonche le sol, il s'agit du processus normal d'une forêt en libre évolution. © Radio France - Solène de Larquier

Certaines hêtres atteignent plus de 30 mètres. © Radio France - Solène de Larquier

L'air est bien plus frais dès que l'on pénètre la hêtraie. © Radio France - Solène de Larquier