EN IMAGES : découvrez le futur centre ville de Saint-Lô

C'est un projet à 6,25 millions d'euros qui a été dévoilé hier en conseil municipal à Saint-Lô. Un projet qui prend la suite de celui imaginé par la précédente municipalité avec d'importantes évolutions et notamment l'ambition de remettre le piéton au coeur de la ville.

Viser l'attractivité en privilégiant piétons et mobilités douces

Ainsi, l'actuelle majorité a décidé de conserver la rue piétonne du Neufbourg que ses prédécesseurs envisageaient de transformer en rue ouverte aux voitures. Autre changement majeur : la piétonnisation de ce qui est aujourd'hui un vaste parking devant la mairie. Parmi les choix retenus, celui de végétaliser la ville, de créer des jets d'eau. Et pour cela, paradoxalement, il faudra commencer par abattre les arbres de la rue du Neufbourg qui seront remplacés. La mairie assure qu'à terme, il y aura plus d'arbres qu'avant les travaux.

Il va falloir abattre les arbres actuels et en replanter pour transformer la rue piétonne du Neufbourg. - Cabinet Inuit

L'objectif, c'est aussi de réaliser des espaces de détente pour tous les publics, avec des assises dans la rue piétonne mais aussi sur la place De Gaulle ainsi que des aires de jeux et même un espace qui, en concertation avec la jeunesse saint-loise sera aménagé en terrain de parkour, l'art du déplacement urbain.

Moins de stationnement dans l'hyper centre mais des solutions à proximité

Tout cela, en sacrifiant au passage des places de parking ce qui pourrait provoquer le mécontentement de certains commerçants. Mais les élus l'assurent, une réflexion sera menée en parallèle pour créer d'autres espaces de stationnement en périphérie de l'hyper centre. Pour la maire, Emmanuelle Lejeune, "on n'ira plus en centre ville pour se garer, mais on se garera pour aller en centre ville, avec l'intention d'y flâner, de consommer, et de profiter de ses atouts".

Les travaux vont débuter en janvier prochain et s'étaleront sur une période de deux ans et demi jusqu'au printemps 2025, avec comme emprise principale, les rues du Neufbourg, de la Laitière Normandie, Leturc, et la place De Gaulle.