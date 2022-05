EN IMAGES - Découvrez le nouveau parc éoliens des Avaloirs dans le Nord Mayenne

178 mètres de haut pour 7 tonnes, voilà les mensurations de chacune des trois éoliennes qui composent le parc des Avaloirs, situé sur la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson, dans le nord de la Mayenne. Ce nouveau parc éolien fonctionne depuis janvier 2022 mais a été inauguré le mardi 26 avril, en présence des élus et des membres de l'entreprise Neoen, qui exploite le site.

Les trois éoliennes ont été inaugurées en présence du député Guillaume Garot ou de Diane Rouland, présidente de la communauté de communes du Mont des Avaloirs. © Radio France - Julien Prouvoyeur

_"_Cela couvre largement notre besoin en énergie ce qui est très important, explique Denis Geslain, le maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson. Maintenant, avec l'actualité, on voit bien que l'énergie est de plus en plus chère et de plus en plus recherchée."

Voici la vue au sommet de l'éolienne, à plus de 178 mètres de haut. © Radio France - Thibaud PFLIEGER - Neoen

Mais il a fallu faire des choix reconnaît l'élu, car il y a aussi des contraintes au niveau de la vue, mais aussi au niveau sonore. Eux aussi ont fait des choix : les agriculteurs qui ont accepté d'implanter une éolienne dans leur champ. Ils sont trois dont Stéphane et Nathalie. Ils élèvent des vaches laitières et étaient inquiets avant l'installation des mâts : "On entendait dire que les éoliennes pouvaient limiter la production de lait des vaches. Mais pour l'instant, on n'a pas de problème. _Je préfère avoir une éolienne qu'une centrale nucléaire_."

Stéphane et Nathalie sont agriculteurs, ils ont accepté l'installation d'une éolienne dans leur pâture, à côté des vaches. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Il a fallu aussi rassurer les associations de protection de l'environnement. C'était le rôle de Gaëlle, elle travaille pour l'entreprise Neoen et s'est penchée sur les questions de biodiversité : "Les éoliennes vont être arrêtées au lever du soleil ou du coucher du soleil, entre avril et octobre, quand la vitesse du vent et la température extérieure _sont favorables aux sorties des chauves-souris_."