EN IMAGES - Orages : des grêlons gros comme des billes tombent en Mayenne

On attendait de la pluie et des orages en Mayenne, on en a eu ce dimanche 23 octobre après-midi. Les communes de Saint-Pierre-sur-Erve, La Bigottière, La Baconnière, Oisseau et Loiron-Ruillé ont été les plus touchées.

Dans le nord-ouest du département, des orages de grêle sont tombés ce dimanche 23 octobre après-midi. - Gill Sweeting Des orages sont tombés en Mayenne ce dimanche 23 octobre après-midi avec des grêlons gros comme des billes. Ce sont principalement les communes de Saint-Pierre-sur-Erve, La Bigottière, La Balconnière, Oisseau et Loiron-Ruillé qui ont été touchées. Dans la même zone, le site Keraunos a comptabilisé 2 607 éclairs entre midi et 14h. ⓘ Publicité La grêle est tombée avec beaucoup d'intensité ce dimanche 23 octobre après-midi ici à La Baconnière. - Delphine Robillard Les orages ont surtout frappé le nord-ouest du département. - Delphine Robillard