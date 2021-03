EN IMAGES- Des habitants du Grand Reims équipés de capteurs pour mesurer la qualité de l'air

Simon.eicrocapteur qui permet de mesurer la qualité de l'air ressemble à une sorte de petit fantôme, facile à transporter. Et depuis le vendredi 12 mars, 21 personnes qui habitent Reims ou des villes de l'agglomération se sont portées volontaires pour être équipés : 9 circulent à vélo, 6 circulent en voiture, 4 sont à pied et 2 prennent les transports en commun. Car l'objectif c'est qu'ils se déplacent avec ce fameux capteur le plus souvent possible pour mesurer les variations.

Simon, l'un des volontaires, garde le microcapteur en permanence lors de ses déplacements. © Radio France - Sophie Constanzer

Et le microcapteur envoie directement les données à une application sur le téléphone portable, ce qui permet donc aux volontaires de suivre les mesures de la qualité de l'air en temps réel. Et ces données sont aussi transmises à ATMO Grand Est, l'association agrée en charge des mesures de qualité de l'air à Reims, qui gère le dispositif.

Un test à vélo sur un trajet en centre-ville

Le microcapteur mesure trois types de particules, et notamment les particules fines jugées les plus dangereuses. Et avec l'application sur le téléphone, on voit les indicateurs avec quatre couleurs possibles : vert, orange, orange foncé et rouge. Nous avons testé avec Hervé, volontaire cycliste, sur un trajet à vélo. 45 minutes en centre-ville avec des arrêts à différents carrefours plus ou moins fréquentés.

Réécoutez : avec Hervé, un volontaire, on a testé le microcapteur. Copier

"Au départ c'est un désir purement égoïste, je voulais voir dans quel environnement, quel air, je vis... et puis ensuite bien sûr parler de cette expérimentation autour de moi pour sensibiliser les autres", explique Hervé qui est aussi membre de l'association Vél'Oxygène.

Hervé se déplace à vélo au quotidien. © Radio France - Sophie Constanzer

Mesurer la qualité de l'air en extérieur et en intérieur

Simon est en fauteuil roulant, il est dit-il "à hauteur de poussette" et donc à hauteur de pot d'échappement. Il voulait notamment mettre à l'épreuve ses idées reçues sur la pollution extérieure mais aussi intérieure. Il a par exemple fait des mesures lorsqu'il cuisinait. "C'est lors de la cuisson de mon steack qu'il y a le plus gros pic", sourit-il. "Puis j'ai aéré la pièce et les indicateurs sont tous descendu".

Aérer ou ne pas aérer ? Tôt le matin ? Cette expérimentation peut aussi peut-être faire changer les habitudes. "J'ai fait le test un matin alors que j'habite pas dans une rue passante, j'ai aéré, et l'air était plus pollué qu'avant aération, ce qui m'a beaucoup étonné", souligne Hervé. Les résultats seront étudiés et restitués le 1er avril.