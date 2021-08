EN IMAGES - Des "méduses d'eau douce" dans les lacs de Haute-Vienne ?

Drôles de découvertes depuis le début de l'été pour certains baigneurs et promeneurs autour du lac de Bussière-Galant, en Haute-Vienne. On y trouve d'étranges masses rondes ou ovales, visqueuses et gluantes, au fond et à la surface de l'eau. Ces animaux, qui font penser à des méduses, intriguent beaucoup. France Bleu Limousin a donc cherché à en savoir plus sur ce qui s'appelle en fait la Pectinatella Magnifica, ou Pectinatelle Magnifique. Une espèce franchement répugnante, malgré son nom poétique.

Accrochée à des feuillages ou branchages en surface, ou rampant au fond de l'eau, la Pectinatella Magnifica ne manque pas d'attirer l'œil des promeneurs et baigneurs dans certains lacs haut-viennois. © Radio France - Nathalie Col

En vacances au bord du lac de Bussière-Galant, Richard et Rosa ont bien remarqué ces étranges boules visqueuses. "Impossible de les rater" commente le couple, en se demandant de quoi il s'agit. "C'est un peu dégueu !" lance Rosa, tandis que son mari tente une explication. "Je suis Normand donc je connais bien les méduses... en se marrant on s'est dit "c'est des méduses d'eau douce" ! On n'en est peut-être pas si loin."

"Ça fait bizarre, car il y en a dans tout le plan d'eau" - Thierry, un pêcheur

Thierry, un pêcheur du coin, est tout aussi intrigué et remarque que "cette année c'est la première fois qu'il y en a autant. Ça fait bizarre, car il y en a dans tout le plan d'eau." Lui non plus ne connaissait pas cet animal, mais un autre pêcheur lui a dit que ce n'était pas dangereux, donc il ne s'en préoccupe pas vraiment. D'autres sont plus curieux et les sauveteurs du poste de secours de la plage sont interrogés plusieurs fois par jour sur cette mystérieuse Pectinatella Magnifica.

La Pectinatella Magnifica, de l'espèce des Bryozoaires (ou "animaux mousse"), peut atteindre la taille d'un ballon de foot ou de rugby. © Radio France - Nathalie Col

Inoffensifs et utiles pour la filtration de l'eau

Ces animaux sont très impressionnants, mais inoffensifs précise Pierre Pommeret, le directeur de la fédération de pêche de la Haute-Vienne. "Comme c'est visqueux et qu'on voit à travers, les gens l'associent à des méduses en se demandant si c'est dangereux, donc on a des appels récurrents de gens qui veulent savoir ce qu'ils ont observé et nous envoient des photos." Mais il ajoute qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. "Ils ne risquent strictement rien, ils peuvent même les toucher, les prendre dans la main, il n'y a aucun problème."

Quant à la prolifération de cet animal de l'espèce des Bryozoaires, qui signifie "animaux mousse", elle est assez récente. A partir de 1994 dans l'Est de la France, mais plutôt dans le courant des années 2000 en Limousin. Et il a au moins un mérite : la Pectinatella Magnifica filtre l'eau, en se nourrissant de matières organiques.