En images - Des ornithologues continuent d'observer les oiseaux de la côte Picarde pendant le confinement

"C'est une période fondamentale parce que l'on cumule les trois cycles de vie de l'oiseau. C'est à la fois la migration qui fait rêver et qui continue encore jusqu'au mois de mai. La période de nidification, beaucoup d'espèces commencent à s'installer pour nicher et défendre leur territoire et puis on est vraiment à la fin de l'hivernage on a encore quelques espèces qui sont présentes chez nous et qui n'ont pas encore fini de remonter vers l'Europe du Nord." Philippe Carruette, ornithologue et guide dans le Parc du Marquenterre près de la Baie de Somme effectue encore quelques rares sorties sur son lieu de travail.

Même pendant le confinement, les scientifiques continuent d'assurer la mission de comptage, de baguage et les études sur les oiseaux. Des missions qui seront "essentielles pour que l'acquisition du patrimoine soit maintenue", explique Philippe Carruette. Reste que l'ornithologue a considérablement réduit son activité et c'est pour lui "la double punition. On ne peut pas observer autant que l'on veut et on ne peut pas le partager avec le public."

Dans la réserve du Grand-Lavier - Réserve du Grand-Lavier

Dans une autre réserve de la côte Picarde, à Grand-Lavier, François Sueur a lui aussi réduit son activité. Mais le scientifique sort quand même un peu, dans le cadre de son métier pour observer la faune. "Ce que je peux voir en ce moment ce sont les derniers migrateurs. Les canards Chipeau, Souchet, Sarcelle d'Hiver. Et puis les oiseaux qui s'installent pour nicher tels le Grèbe à Cou Noir, l'Avocette Élégante, l’Échasse Blanche, la Gorge Bleue à Miroir", détaille t-il.

