EN IMAGES - Descente en canoë de Saint-Benoît sur Loire à Orléans sur une Loire à son niveau le plus bas

A Orléans, Julien Frenoy, journaliste à France Bleu Orléans, retrouve Benjamin Chausson, moniteur pour la société "Absolument canoë". Celui-ci l'emmène à Saint-Benoît-sur-Loire, lieu de départ de nombreuses sorties en canoë. Julien descend la Loire jusqu'à Orléans, il a prévu de bivouaquer sur une île du fleuve. Objectif : voir les conséquences du niveau très bas du fleuve, et rencontrer ceux qui vivent et travaillent sur cette Loire.

Le radeau de Julien Frenoy, sur une Loire au niveau très bas © Radio France - Julien Frenoy

Les sorties en canoë restent possibles, insiste Benjamin Chausson. Il continue d'ailleurs de proposer des balades sur la Loire de 10 à 50 kilomètres, pour découvrir la beauté et la diversité du fleuve. Il faut parfois descendre du bateau pour avancer, mais finalement c'est assez rare, du côté de Saint-Benoît-sur-Loire.

La descente de Loire de Julien Frenoy Copier

C'est vrai qu'on n'a jamais navigué avec aussi peu d'eau - Jean-Philippe Vanlouwe, marinier

Un peu plus bas à Sigloy, Julien croise Jean-Philippe Vanlouwe, marinier et créateur des Passeurs de Loire. Avec ses trois bateaux, il navigue depuis 2006 sur le fleuve, sur un bassin qui reste navigable, "les méandres de Guilly". Il continue de proposer des balades aux touristes et aux amoureux de la nature. "C'est vrai qu'on n'a jamais navigué avec aussi peu d'eau, mais on arrive toujours à faire notre parcours, malgré un ban de sable qui nous gêne un peu, mais on arrive à le contourner".

Le bateau des Passeurs de Loire à Sigloy © Radio France - Julien Frenoy

Et la Loire reste belle, c'est ce que disent tous ceux que croise Julien sur son parcours jusqu'à Orléans. Pierre et Théo, par exemple, se sont construits des radeaux avec des palettes et des bidons pour descendre jusqu'à Nantes. Ils avouent faire peu de kilomètres chaque jour, car les embarcations sont lourdes.

Pierre et Théo, deux lillois qui ont construits leurs radeaux © Radio France - Julien Frenoy

Le périple jusqu'à Orléans donne une idée de ce que vit le fleuve royal en cet été 2022 marqué par la sécheresse. Il rappelle aussi que la Loire est un fleuve changeant, aux paysages très différents sur tout son parcours. Des paysages et des espèces, comme les castors, les arbres, qui sont affectés par la chaleur et la sécheresse.

Les effets de la sécheresse sur la biodiversité ligérienne Copier

Au final Julien n'aura dû descendre de son canoë qu'à quatre reprises sur 40 kilomètres. Mais le fleuve reste fragile, c'est ce qu'on ressent en le descendant.