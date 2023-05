EN IMAGES - En Mayenne, les chenilles défoliatrices ravagent les arbres et fruits

Vous l'avez peut-être remarqué en vous baladant dans nos campagnes mayennaises : certains arbres ne sont pas fleuris, malgré le printemps. Depuis plusieurs semaines, des chenilles défoliatrices ravagent les feuilles et les tiges de nos végétaux.

Ces chenilles ont un féroce appétit et mangent aussi les plantes et les fruits. À Saint-Hilaire-du-Maine, au nord-ouest de la Mayenne, certains agriculteurs sont grandement victimes de ces insectes. C'est le cas de Raymond Boulet, un éleveur de volailles.

Les chenilles défoliatrices en descendant des troncs d'arbres tissent une sorte de toile sur les branches © Radio France - Martin Cotta

Les chenilles défoliatrices raffolent des feuilles d'arbres © Radio France - Martin Cotta

Les arbres réagissent aux attaques des chenilles défoliatrices en créant des sortes de cocon © Radio France - Martin Cotta

Les chenilles défoliatrices dévorent certains arbres fruitiers comme les cerisiers © Radio France - Martin Cotta

"C'est la deuxième année de suite que je constate des gros dégâts comme ça. L'année dernière, c'était moins important dans le secteur" raconte l'agriculteur de la Mayenne. "Là 90 % de mes arbres sont atteints ! Les oiseaux ont un rôle dans ces périodes-là car ils essaient de manger les chenilles, mais cela ne suffit pas. Il n'y a plus de photosynthèse. Et s'il n'y a plus de photosynthèse que vont devenir ces arbres ? Avec le temps, ils vont devenir beaucoup plus fragiles et plus sensibles aux maladies" explique Raymond Boulet.

Des traitements naturels

Cette prolifération des chenilles défoliatrices est en partie dû au réchauffement climatique : ces larves de papillons nocturnes font de plus en plus apparition dans le nord de l'Europe. Pour s'en débarrasser naturellement, il est conseillé d'arroser les végétaux avec une infusion de feuille de sureau, ou bien de verser de l'eau froide avec une gousse d'ail dedans ou alors de vaporiser avec de l'eau savonneuse.

