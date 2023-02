EN IMAGES - En Nord-Isère, la LPO et Enedis font de leur mieux pour aider les cigognes de Cessieu

Vous les aviez peut-être remarquées au printemps 20222, si vous passez régulièrement sur l'A43 au niveau de Cessieu en Nord-Isère. Des cigognes avaient installé leur nid sur un pylône électrique, collé à l'autoroute. Des petites cigognes ont réussi à prendre leur envol malgré la situation très dangereuse pour les animaux alors pour éviter les risques, Enedis et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) viennent d'installer à quelques dizaines de mètres de l'autoroute une plateforme spécialement conçue pour les cigognes.

Une plateforme à dix mètres de haut

"Entre le risque électrique, parce qu'elles étaient sur un support avec un réseau 20.000V et la proximité de l'autoroute, il faut avouer que celles-ci étaient assez ambitieuses" détaille Nicolas Moreau, le directeur adjoint d'Enedis en Isère. Avec l'installation de cette plateforme, l'objectif est donc d'inciter les cigognes à aller vers un champ voisin, plus en sécurité.

Nicolas Moreau, directeur adjoint d'Enedis en Isère, devant la plateforme installée pour les cigognes. © Radio France - Noémie Philippot

Comme pour l'instant, les cigognes qui nichent en Isère sont rares, Enedis s'est renseigné en Alsace pour leur offrir le bon dispositif. "C'est une dizaine de mètre de haut pour le support, donc avec une plateforme qui nous a été conseillée par nos collègues de l'Est de la France pour essayer d'avoir l'environnement le plus attirant possible pour que de prochaines cigognes viennent s'installer" continue Nicolas Moreau.

Les agents d'Enedis ont fixé la plateforme au poteau avant de le redresser pour l'installer dans ce champs à quelques dizaines de mètres de l'autoroute à Cessieu. © Radio France - Noémie Philippot

Pas encore sûr que les cigognes y nichent

Un anémomètre, une sorte de girouette, sera aussi installé sur le pylône électrique pour dissuader les cigognes de revenir mais tous ces aménagements ne suffiront peut-être pas à convaincre les oiseaux. "La cigogne reste un animal, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Si elle ne veut pas aller sur cette plateforme, elle n'ira pas" souligne Anaelle Atamaniuk, chargée de mission faune à la LPO en Isère. "Si ce n'est pas elle, ce sera une autre dans quelques années. On peut espérer que la population va augmenter car dans l'Ain, la population de cigognes est importante. Ces oiseaux cherchent de nouveaux endroits de nidification."

Anaelle Atamaniuk, chargée de mission faune à la LPO en Isère. © Radio France - Noémie Philippot

La plateforme en tout cas est prête. Il reste encore une opération délicate à mener : installer dessus les branches qui ont servi à construire le premier nid. Cette opération coûte 5.000 euros à Enedis mais elle est obligatoire car la cigogne est une espèce protégée. Un nid ne peut donc pas être détruit, il doit être déplacé.

Un partenariat entre Enedis et la LPO

Si cette opération a pu s'organiser assez rapidement, c'est parce qu'Enedis et la LPO ont signé un partenariat il y a plusieurs années au niveau national, décliné au niveau local. "C'est un très beau partenariat qui a commencé en 2004. La LPO va transmettre à Enedis des lieux de conflits lignes électrique - avifaune" explique Anaelle Atamaniuk. Cela concerne donc les cigognes ici, mais aussi des grands ducs à Varces et à Voreppe près de Grenoble.

La chargée de mission prévient donc Enedis, "je leur dis : il y a un problème ici. Je leur suggère des améliorations à faire, ils programment des travaux" un délai de quelques mois à quelques années "selon les budgets disponibles et les travaux engagés dans l'année." Les sites sont ainsi "sécurisés, neutralisés. C'est quelque chose de concret, c'est vraiment une belle expérience et un beau travaille" conclue Anaelle Atamaniuk. En 2022, ce type d'opération a été mis en place à Varces, Voreppe pour les grands ducs et à Faverges-de-la-Tour en Nord-Isère pour des faucons crécerelles.