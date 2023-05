EN IMAGES - Entre Savoie et Hautes-Alpes, le déneigement du col du Galibier se termine

C'est chaque année une opération périlleuse et impressionnante qui prend plus d'un mois. Le déneigement du col du Galibier (2642 mètres) a débuté le 24 avril côté savoyard et mobilise trois agents départementaux et un guide de haute-montagne. Cet axe stratégique qui relie Valloire à Briançon et La Grave est couvert de tonnes de neige Dégager la route n'est donc pas sans danger, avec le redoux le risque d'avalanche est toujours bien présent.

Sur des images impressionnantes partagées sur les réseaux sociaux par les départements des Hautes-Alpes et de la Savoie, on perçoit bien la quantité de neige à évacuer À certains endroits, la couche peut atteindre 6 mètres, voire 9 mètres ou plus. Après l'ouverture, des patrouilles de surveillance persisteront tant que les couloirs de neige seront présents.