VIDÉO - Hiver doux : les chenilles processionnaires déjà de retour en Dordogne

Elles font partie de ces petites bêtes pas très agréables à surprendre dans son jardin : les chenilles processionnaires. Pour cause, elles peuvent provoquer de l'urticaire, sont dangereuses pour nos animaux de compagnie, chiens et chats, et rongent parfois leurs arbres hôtes. Cette année, ces insectes pointent le bout de leur "nez" plus tôt que prévu, comme à Saint-Front-de-Pradoux (Dordogne). Les températures anormalement douces de cet hiver sont en cause.

"Les chenilles processionnaires aiment les pins, on peut voir un nid en haut des cimes, montre Murielle. [Il] fait des tâches, comme un coton blanc autour de la branche." Dans le jardin de cette assistante sociale de 58 ans : des pins, des chênes et quelques sapins constituent son petit bois. Les arbres préférés des chenilles processionnaires par excellence.

Une centaine à la queue leu leu

Murielle part déposer son compost au fond du jardin quand elle tombe sur "le lieu du crime", rigole-t-elle. Elles sont de 70 à 100 environ, "à la queue leu leu, les unes derrière les autres" à descendre le long du tronc de l'arbre pour rejoindre le sol terreux. Cette mère de deux enfants n'est pas impressionnée : chaque année, elle est vigilante à ces chenilles processionnaires pour protéger son chat Mila.

Murielle éradique les chenilles processionnaires de son mini-bois pour protéger son chat Mila, dans les bras de sa fille de 18 ans Justine. © Radio France - Lisa Guinic

Pas impressionnée mais surprise : les petites bêtes ne débarquent pas si tôt d'ordinaire. "C'est un peu plus tard dans l'année, plutôt en mars, se souvient Murielle. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu en janvier, début janvier surtout. Elles sont peut-être aussi un petit peu déboussolées par rapport au climat actuel. Pour le coup, les voir par terre mi-janvier, ce n'est pas commun."

Direction la brouette

Murielle agit donc tout de suite : elle consacre son après-midi à ramasser ces fameuses chenilles processionnaires. Elle fait bien attention à ne pas les toucher et s'aide plutôt d'une pelle. Les insectes prennent ensuite la direction d'une brouette, où la jardinière en herbe a allumé un feu : les petites bêtes sont brûlées et plus d'inquiétude pour Mila, le chat de Murielle.