EN IMAGES - Grenoble : une collecte de mégots de cigarettes pour alerter sur les risques pour l'environnement

Ce dimanche à Grenoble, l'association Hebdo Ecolo a organisé une collecte de mégots de cigarettes. Objectif : faire de la prévention sur les conséquences pour l'environnement de jeter sa "clope" par terre, qui au final, va terminer son chemin dans les mers et les océans.

"C'est impressionnant, on a à peine fait cinq mètres et il y en a plein. Je suis tombé sur un nid" s'étonne Aymeric, vu aider l'association Hebdo Ecolo dans sa collecte de mégots ce dimanche à Grenoble. Le rendez-vous a été donné au jardin de ville pour ensuite se diviser en trois groupes pour nettoyer trois quartiers grenoblois : la place Victor-Hugo, les quais de l'Isère et Notre-Dame.

à lire aussi Les fabricants de cigarettes bientôt responsables des mégots jetés par terre

Sauf qu'avant de partir, un petit coup d’œil par terre a retenu ces nettoyeurs du dimanche. Le jardin de ville était rempli de restes de cigarettes. "La sur les bancs, les gens s'assoient, ils fument et jettent par terre" observe Lucas.

Aymeric observe les moindres recoins pour enlever les mégots de cigarettes. © Radio France - Bastien Thomas

Un mégot de cigarette est responsable de la pollution d'environ 500 litres d'eau et donc de la disparition de certaines espèces marines. © Radio France - Bastien Thomas

La cigarette, responsable de la disparition de certaines espèces marines

"On s'est rendu que les mégots étaient en partie responsables de la pollution des mers et des océans" explique Emma Garnier, ambassadrice grenobloise de l'association Hebdo Ecolo. "Si on voit un fumeur jeter sa cigarette par terre, il est important de lui dire que cela a un impact sur l'environnement" dit-elle encore.

Les volontaires du jour sont équipés en bouteilles plastiques et gants pour nettoyer Grenoble de ses mégots. © Radio France - Bastien Thomas

"On est là aussi pour faire de l'éducation, pour faire de la prévention dans tous les publics" détaille Mathieu Plot, fondateur d'Hebdo Ecolo. Selon l'ONU, l’insalubrité de l’eau est la première cause mondiale de mortalité non reliée à l’âge.

Et si on recyclait les mégots ?

L'opération, très visuelle de l'association Hebdo Ecolo, se fait en partenariat avec une entreprise bretonne de recyclage des mégots. "On participe à rendre la ville plus propre et ensuite, toutes les bouteilles remplies partent en Bretagne pour que les mégots soient recyclés en mobilier urbain, des tables ou des chaises" explique Emma.

Un mégot, ça reste un mégot. Après il y en a des milliers dans la nature qui polluent l'environnement - Aymeric

"On aimerait bien que certaines soient installées ici à Grenoble d'ailleurs" dit encore Mathieu Plot. A Grenoble ce dimanche, plus de 15.000 mégots (18.270) ont été ramassés par les bénévoles du jour. Cela a permis d'éviter la pollution de 9,1 millions de litres d'eau se réjouit Mathieu en fin de journée.

Mathieu Plot, fondateur de l'association Hebdo Ecolo, et Emma Garnier, ambassadrice sur Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas

Tous les mégots grenoblois ramassés ce dimanche. - Mathieu Plot

Rappelons tout de même qu'il est préférable de ne pas fumer. Le tabac est responsable de la mort d'environ 75.000 personnes chaque année en France.