EN IMAGES - Huit vautours fauves en partance du Parc de Sainte-Croix pour retrouver la nature en Bulgarie

Huit vautours fauves, une espèce menacée, partent ce jeudi matin du parc de Sainte-Croix, à Rhodes, pour un très long voyage vers la Bulgarie ! Ils vont être réintroduits en milieu naturel par une ONG du pays, "Fund for wild Flora and Fauna". Ces huit oiseaux sont des "préados", nés en captivité au printemps dernier, l'un à Sainte-Croix, les autres dans des parcs de Paris, du Maine-et-Loire, à la Volerie des Aigles de Kintzheim et même de Hollande. Le parc de Rhodes a fait office de point de rassemblement avant le grand départ, pour que les vautours soient soumis à leur visite médicale et passent un peu de temps pour apprendre à se connaître.

Des vautours fauves réunis au parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes, avant leur grand départ pour la Bulgarie © Radio France - Magali Fichter

Ce contrôle sanitaire consiste à vérifier la bague d'identification de l'animal, son état de santé, son embonpoint, ses pattes, ses ailes - il faut s'assurer par exemple qu'il n'y ait pas de fracture. Les vétérinaires manipulent les oiseaux avec douceur mais fermeté, car ces petits jeunes aux collerettes tout ébouriffées ont des becs puissants et des ailes qui peuvent dépasser les 2m50 d'envergure.

Ensuite, il peut rejoindre ses congénères dans la voilière de transit. Ces petits vautours sont nés en captivité, et ont été séparés de leur famille. L'intérêt, c'est donc de les rassembler pour qu'ils apprennent à se connaître avant le grand voyage. "L'idée, c'est de leur générer le moins de stress possible dans les épreuves et les défis qui les attendent, explique Anthony Kohler, le directeur zoologique du parc de Sainte-Croix. Les vautours sont des animaux sociaux, grégaires, et à cet âge-là, ils ont une grande capacité d'adaptation."

Une adaptation en douceur

Après de longues heures de trajet, ils arriveront en Bulgarie, "mais on ne va pas les lâcher dans la nature comme ça, précise Anthony Kohler. Ils seront d'abord dans des volières d'acclimatation, où ils vont finir de tisser des liens les uns avec les autres, et ensuite, on ouvrira les portes, tout en laissant de la nourriture à disposition". Petit à petit, ils s'éloigneront de la volière pour prendre leur rôle de "nettoyeurs de la nature", puisque les vautours se nourrissent des cadavres des autres animaux.

"Le vautour fournit un service incroyable : l'équarrissage gratuit", explique le directeur zoologique. Mais si l'espèce se porte bien dans nos contrées d'Europe de l'ouest, en Europe de l'Est, elle est encore victime collatérale "de pratiques comme l'empoisonnement des prédateurs". En Bulgarie, grâce au travail de sensibilisation des associations, le terrain est maintenant propice à leur réintroduction.

La boucle est bouclée

Ces petits vautours qui s'envolent pour la Bulgarie sont nés en captivité. Mais leurs parents, eux, sont nés dans la nature, même s'ils vivent dans des parcs comme celui de Sainte-Croix, où l'on peut les observer de près. "La boucle est bouclée", nous explique Anthony Kohler : "Ce sont des vautours qui sont inaptes à la vie dans la nature, parce qu'ils ont eu des accidents ou de graves blessures. Ils vivent donc en parc, et quand ils se reproduisent, lorsqu'on renvoie les jeunes en milieu naturel, ça donne du sens à leur captivité, c'est un sentiment d'accomplissement."