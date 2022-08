EN IMAGES - Immersion au cœur de l'incendie qui ravage les Landes

Plus de 2.000 personnes ont été évacuées dans les Landes, ce mercredi 10 août. Une situation "apocalyptique" sur place, avec plus de 200 hectares partis en fumée. France Bleu Gascogne a pu être avec les pompiers dans leur combat au plus proche des flammes.