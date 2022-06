Journée mondiale de l'océan : une exposition immersive au Musée Océanographique de Monaco

Ils sont lointains mais en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique : les pôles Nord et Sud sont au coeur d'une nouvelle exposition au Musée Océanographique de Monaco. "Mission Polaire" invite les visiteurs à s'interroger sur les conséquences de nos actions sur leur environnement et leurs populations à travers un voyage en cinq étapes.

Le monde des Inuits

Première étape de la visite de l'exposition : la découverte du monde des Inuits, peuple autochtone de l'Arctique. Des objets du quotidien y sont présentés : "des couteaux, pour découper la viande et la peau pour confectionner des vêtements, des objets qui correspondent à la chasse et la pêche, et un grand kayak", décrit Chloë Thevenot, la responsable du patrimoine du musée. objets du quotidien des Inuits, peuple autochtone de l'Arctique

Objets du quotidien des Inuits, peuple autochtone de l'Arctique © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Objectif de cet espace : présenter l'évolution de ces objets face au changement climatique, comme la "transformation du kayak en canot à moteur d'un moteur sur les kayaks et celle du traineau en motoneige", décrit Chloë Thevenot, tout en précisant que la population Inuit a su "conserver son attachement à la nature, dont on pourrait s'inspirer".

Un espace immersif

Temps fort de l'exposition, la salle "immersion" : 650 m² d'écrans au sol et aux murs à travers lesquels les visiteurs se retrouvent au beau milieu de la banquise, avant d'être plongés dans l'océan au milieu des baleines, phoques et narvals. "C'est magnifique ! On est en réelle interaction", réagit Philippe. En voix off, quelques explications pour rappeler la fragilité de ces environnements. "On se rend compte de la destruction des fonds marins, des espèces", réagit le visiteur, émerveillé, mais inquiet.