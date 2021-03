EN IMAGES - A Saint-Malo, d'impressionnants travaux à l'usine marémotrice de la Rance

Plusieurs travaux sont en cours dans l'usine marémotrice située au cœur du barrage de la Rance qui relie Saint-Malo et Dinard (Ille-et-Vilaine). Ces travaux impressionnants concernent une vanne et des groupes de production d'électricité.

Quand on passe sur le barrage de la Rance entre Saint-Malo et Dinard on ne s'aperçoit de rien, pourtant à l'intérieur d'importants travaux sont en cours. L'un des groupes de production d'électricité de l'usine marémotrice est totalement désossé pour être réparé, un autre est vidangé pour un contrôle de routine et enfin une vanne du barrage est en cours de rénovation.

Au cœur du barrage

Après s'être équipés de casque, de chaussures de protection et d'un gilet fluorescent, on peut descendre au cœur du barrage de la Rance. C'est ici que l'usine marémotrice transforme l'énergie des marées en électricité, grâce à des groupes de production. L'usine en compte 24 répartit sur toute la longueur du barrage.

Le groupe de production nommé A4 est totalement désossé pour subir des réparations plus poussées. © Radio France - Lucie Amadieu

Au niveau de la mer, une pièce du groupe de production, nommé A4, est auscultée. Pour vérifier l'état de cet anneau géant de 5 tonnes, une nouvelle technique est utilisée. Les ouvriers ont imaginé un système pour soulever la pièce et la retourner totalement. "Avant, cette pièce n'était positionnée que sur une face. Son retournement complet va apporter du confort de travail", explique Stéphane Choley, le directeur du centre d'exploitation Rance énergie.

Les ouvriers ont mis au point une méthode pour retourner entièrement cet élément de plus de 5 tonnes, ce qu'ils ne pouvaient faire auparavant. © Radio France - Lucie Amadieu

Une première depuis 1966

Après avoir été vérifiée et réparée cette partie du groupe A4 rejoindra l'ensemble. Il sera à nouveau fonctionnel en novembre 2021, après un an et demi de travaux. Ce groupe de production a bénéficié de soins plus poussés car lors d'un contrôle de routine il a été constaté quelques défauts. "Des éléments sont en rotation, il faut vérifier l'usure. Comme ce groupe est entièrement immergé, il faut aussi que les joints d'étanchéité soient refaits", précise Stéphane Choley. Le groupe A4 n'avait pas bénéficié de telles réparations depuis son installation en 1966, date de la mise en route du barrage de la Rance.

Xavier Izquierdo passe tous les jours par ce "trou d'homme" pour aller vérifier l'état du groupe de production A3. © Radio France - Lucie Amadieu

A 10 mètres sous le niveau de la mer, un entretien préventif est en cours sur le groupe de production, le A3, cette fois-ci. Ce contrôle de routine est réalisé tous les trois ans, sur huit groupes. Il dure 1 semaine. "Une fois qu'on a vidangé, on fait un état des lieux des joints, des boulons, de l'étanchéité", décrit Xavier Izquierdo, technicien de maintenance.

Chaque année l'usine marémotrice du barrage de la Rance crée 500 giga watt d'électricité, cela permet d'alimenter 225.000 foyers, l'équivalent de la ville de Rennes.

Habituellement, cette turbine est immergée, l'eau s'y engouffre depuis la mer. Cette énergie est ensuite transformée en électricité. © Radio France - Lucie Amadieu