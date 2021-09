EN IMAGES - La centrale biogaz d'Allonnes prête à produire 5 % du gaz consommé dans l'agglomération mancelle

C'est un projet vieux de huit ans qui vient enfin de voir le jour. La centrale biogaz d'Allonnes est désormais en service et va permettre de transformer en biométhane des déchets organiques issus d'exploitations agricoles, de l'industrie alimentaires et des cantines de l'agglomération. Ce gaz sera en grande partie réinjecter dans le réseau GRDF et devrait permettre, à terme, de fournir près de 5 % du gaz consommé dans l'agglomération, soit la consommation annuelle d'environ 2 300 foyers chauffés au gaz. Visite guidée.

Les résidus de paille font partie des matières apportées par les 27 agriculteurs partenaires du projet. © Radio France - Ruddy Guilmin

Résidus de paille, reste de cultures non utilisés, vingt-sept agriculteurs partenaires confient à la centrale cette matière organique qui peut être stockée sur place avant d'être envoyée dans le digesteur. Les restes des cantines de la métropole, ainsi que des rebus de l'industrie agroalimentaire sont utilisées. Ces derniers sont triés par une machine pour écarter les emballages et les plastiques. A plein régime, la centrale pourra méthaniser jusqu'à 98 tonnes de déchets par jour.

La matière première est stockée dans ces silos avant d'être digérée par la centrale. © Radio France - Ruddy Guilmin

La matière arrive ensuite dans le digesteur, c'est à dire le cœur de la centrale, où se déroule le processus de méthanisation. Dans ces tuyaux et ces grosses cuves, elle est chauffée entre 37 et 40° pendant 50 jours, durant lesquels elle se dégrade et libère le gaz.

Le digesteur de la centrale biogaz d'Allonnes. © Radio France - Ruddy Guilmin

A l'arrière de la centrale, des cuves en béton permettent de stocker le gaz. © Radio France - Ruddy Guilmin

Tandis que le gaz est envoyé dans des cuves de stockage à l'arrière de la centrale, le "digestat", c'est à dire les restes de matière issus de la fermentation est acheminé de l'autre côté. Sous forme liquide ou solide, il sera envoyé transporté vers les fermes des agriculteurs partenaires afin de servir d'engrais.

Deux seaux de digestat, l'un solide, l'autre liquide. © Radio France - Ruddy Guilmin

Le biogaz est ensuite acheminé vers une ultime étape, où il sera épuré par une technologie d'adsorption par inversion de pression. Une partie est alors perdue, mais le gaz devient alors du méthane conforme aux normes du gaz de ville. Inodore, le méthane doit notamment être "odorisé". En un an, près de 4 millions de mètres cubes seront traités par cet épurateur. A la sortie, un peu plus de 2,5 millions seront injectés dans le réseau.

C'est ici que se déroule l'épuration du gaz. © Radio France - Ruddy Guilmin

Le poste GRDF à la sortie de la centrale biogaz d'Allonnes. © Radio France - Ruddy Guilmin

Le coût de ce projet piloté par Engie Bioz s'élève à 11 millions d'euros. La Sarthe compte désormais 25 unités de méthanisation, dont 9 qui réinjectent leur production dans le réseau de gaz de ville.