EN IMAGES : la maison et le jardin botanique de Jean-Henri Fabre rénovés

Nous sommes chez lui, chez Jean Henri Fabre. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'atmosphère qui règne dans ce lieu à Sérignan-du Comtat. La maison et le jardin botanique de l'entomologiste ont en effet été rénovés dans ce but : rendre son histoire et son savoir accessible au plus grand nombre, et pas seulement aux plus érudits ou aguerris en sciences.

Recréer son univers

Pendant plusieurs mois, les équipes de ce lieu qui fait partie des 12 sites du muséum national d'histoire naturelle, ont rajouté des panneaux explicatifs, des bornes interactives, des QR Codes, des papiers-peints pédagogiques et même des nouvelles pièces comme par exemples des herbiers réalisés par Jean-Henri Fabre lui-même. "Il en a au moins réalisé 13 000", explique Isabelle Glais, la directrice des jardins botaniques du muséum d'histoire naturelle.

Le papier-peint de cette salle raconte la passion du scientifique pour les champignons © Radio France - Julie Munch

Des herbiers réalisés par Jean-Henri Fabre © Radio France - Julie Munch

"Nous avons aussi ouvert une nouvelle salle pour resituer Jean-Henri Fabre dans le contexte historique avec les portraits de grands hommes comme Darwin parce qu'il a correspondu avec lui. En fait c'était à la fois un ermite enfermé dans son jardin et quelqu'un qui a rencontré l'empereur Napoléon III, le président de la République Raymond Poincaré ou encore Louis Pasteur", ajoute Isabelle Glais.

Une autre salle met en valeur la passion de Jean-Henri Fabre pour le cinéma. Des outils pédagogiques y sont aussi proposés. © Radio France - Julie Munch

Un jardin botanique plus lisible

Mais pour rentrer dans l'univers de Jean-Henri Fabre, rien de mieux que son jardin. D'abord ornemental avec des plantes magnifiques et son bassin central.

Le bassin central du jardin de Jean-Henri Fabre, rempli de nénuphars et de grenouilles © Radio France - Julie Munch

"La cage des fauves" servait à observer des scorpions. Ici il s'agit d'une reproduction de l'observatoire conçu par Jean-Henri Fabre © Radio France - Julie Munch

Une reproduction de l'observatoire utilisé par Jean-Henri Fabre pour observer les scarabées © Radio France - Julie Munch

Puis l'harmas : le lieu où il observait la nature et les insectes. En provençal "harmas" signifie "terre en friche"

Une partie de l'Harmas de Jean-Henri Fabre © Radio France - Julie Munch

"C'est un ravissement. La bâtisse est très belle, très bien conservée et la déambulation est intéressante. On rentre dans la vie de Fabre. Il y a tellement de choses à apprendre sur lui que je crois que je vais revenir. C'est un lieu émouvant, un endroit du territoire à découvrir ou à redécouvrir", raconte Sylviane, une habitante de Lagarde-Paréol, un petit village à la limite avec la Drôme.

"C'est une leçon de nature qui est importante pour notre vie d'aujourd'hui : de respecter la nature, de laisser les mauvaises herbes et des plantes pour que les insectes et la faune continuent de vivre. C'est une leçon pour nous-même et ceux autour de nous", conclue Fabienne, qui découvre ce lieu pour la première fois, et qui reviendra. Horaires d'ouverture et tarifs ici.

