EN IMAGES - La manifestation pour le climat rassemble 250 personnes à Saint-Étienne

Le cortège a défilé entre la Bourse du travail et les escaliers du Crêt de Roch

Saint-Étienne, France

C'est un cortège animé et hétéroclite qui a défilé dans les rues de Saint-Étienne pour la marche pour le climat. Tous réunis derrière une grande banderole "Urgence Climat", il y avait notamment des associations ou collectifs écologistes comme Alternatiba, ANV COP21, Stop Pesticide, ou Extinction Rebellion.

Différents courants politiques de gauche étaient aussi représentés, notamment Saint-Étienne Demain avec le candidat socialiste Pierrick Courbon, et Europe Ecologie Les Verts avec leur propre candidat aux municipales : Olivier Longeon.

En tête de cortège, quelques Gilets Jaunes se sont greffés à la manifestation. Et au moment d'arriver sur la place Dorian, un groupe de percussion a rejoint le mouvement spontanément pour réchauffer l'ambiance.

La jeunesse dans la rue

Dans la foule, de nombreux parents sont venus avec leurs enfants pour défendre la planète. Un groupe de collégiens a aussi défilé avec leur propre banderole : "Vous attendez que ma petite sœur manifeste pour changer les choses?"

Le club des "écolégiens" de Gambetta © Radio France - Margaux Caroff

Ces jeunes âgés entre 12 et 13 ans ont créé un club dans leur collège baptisé les "écolégiens" de Gambetta. L'objectif pour Lilou, en quatrième, c'est de faire bouger les choses, même à une petite échelle :

Lilou a fondé un club écologiste dans son collège Copier

Malgré leurs jeunes âges, les collégiens veulent se mobiliser pour sauver leur planète. Pour eux, c'est à la jeunesse d'agir puisque les adultes ne le font pas :

Même très jeunes, les enfants se mobilisent pour leur futur Copier

Les membres des "écolégiens" sont suivis et encadrés par une enseignante du collège qui défilait également dans le cortège. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'elle observe ses élèves : "Ils sont tout à fait conscients du problème. On a des élèves qui nous disent qu'ils ont peur pour l'avenir, qu'ils ont peur de mourir. C'est choquant en tant qu'enseignant d'entendre ça." Le club regroupe une quinzaine d'élèves de la sixième à la troisième.

La manifestation en images

Des militants d'Extinction Rebellion © Radio France - Margaux Caroff

Une Amazone pour dénoncer les grands groupes industriels © Radio France - Margaux Caroff

Quelques gilets jaunes se sont mêlés au cortège © Radio France - Margaux Caroff

"Le perroquet c'est la clé" pour symboliser la convergences des luttes entre jaunes et verts © Radio France - Margaux Caroff

Le groupe de batucada stéphanois Tamadjam © Radio France - Margaux Caroff

Le cortège a terminé par une action au Crêt de Roch pour symboliser les hausse des températures © Radio France - Margaux Caroff