EN IMAGES - La nature se réveille en avance en Côte-d'Or

Le printemps pointe le bout de son nez plus tôt que la normale à cause de l'hiver qui a été encore une fois particulièrement doux.

Un petit air de printemps dans la nature de Côte-d'Or. Depuis plusieurs jours, les premières fleurs de printemps - crocus, jonquilles, tulipes - commencent à sortir de terre, et les arbres commencent à bourgeonner. En principe, pour une saison normale, c'est vers mi-mars que cela arrive.

Au parc Darcy, à Dijon, on remarque facilement ce phénomène, par exemple avec des jonquilles qui sont déjà bien fleuries : "Les jonquilles ou les narcisses, c'est vraiment la plante typique qui fleurit beaucoup plus tard normalement", explique Nicolas Brune, jardinier à Dijon.

Les jonquilles commencent normalement à fleurir à partir de la mi-mars. © Radio France - Victorien Willaume

Le réchauffement climatique en cause

Il faut dire que l'hiver a été encore une fois particulièrement doux cette année. Il n'a pas neigé, et il n'y a pas non plus eu de grosse vague de froid : "On se rend compte qu'on a des hivers de moins en moins froids, et des hivers courts, qui durent deux-trois semaines. C'est le signe du réchauffement climatique, évidemment."

Et ce printemps qui arrive en avance n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les plantes. Pour se reposer, elles ont besoin de périodes de froid. Sinon, avec le temps, elles se fragilisent et risquent de mourir.