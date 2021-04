EN IMAGES : la Pente d'eau de Montech s'est refait une beauté

Le site de la Pente d'eau de Montech est de nouveau accessible au public depuis vendredi dernier après de longs travaux de peinture et de réhabilitation. Pour le moment, seul les Montéchois peuvent en profiter à cause des restrictions de déplacement en attendant les touristes cet été.

Inaugurée en 1974, la pente d’eau de Montech est une réalisation technique remarquable fermée à la navigation depuis 2009. Les Voies Navigables de France, le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne, la Commune de Montech et la Communauté de Communes GRAND SUD TARN & GARONNE ont décidé en 2019 de réhabiliter ce site très fréquenté par les promeneurs et les cyclistes.

Il est même possible de monter sur le pont. © Radio France - Louis Fontaine

Carte postale sur le Tarn-et-Garonne

Avec ce projet, l'Officie du Tourisme du Tarn-et-Garonne espère attirer de nombreux touristes cet été. Lauriane Donzeille, chargée de mission est ravie : "On attendait ce projet depuis longtemps parce que ça va être vraiment être l'actualité phare du tourisme pour le Département. Il y a une vraie attente des touristes pour ce lieu vraiment insolite qu'est la Pente d'eau de Montech et qui correspond totalement à notre destination inattendue puisque c'est vrai que les habitants qui l'ont connu ont vu cette machine arrêtée depuis de nombreuses années. Et là, on ne remet pas en marche, mais de voir tout ce site revaloriser et les explications qu'il va y avoir. Ça va vraiment permettre aux gens en attente de l'ouverture de ce site d'être satisfaits".

Un site accessible pour tous

Espaces verts, aires de pique nique, restaurants à proximité, sport, découvertes, tout y est selon Sophie Palomba, guide à l'Office du tourisme "C'est accessible à tout le monde, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau du budget aussi. On est sur un site gratuit, ce qui est quand même assez rare maintenant dans les grands sites touristiques et où les gens peuvent rester finalement aussi longtemps qu'ils le veulent. Et on est à moins d'une heure de Toulouse, en voiture ou à vélo. Le bon côté de cette crise, c'est que les gens peuvent découvrir ce qui est proche de chez eux puisque finalement, on n'a pas besoin de partir très, très loin pour voir des lieux verdoyants comme ici" affirme-t-elle.

Quelques visiteurs ont la chance de profiter des nouvelles installations © Radio France - Louis Fontaine

Pour les Toulousains souhaitant faire une pause gourmande avant d'arriver à la pente d'eau, l'Office du Tourisme livre ses bons plans pour cet été. L'ensemble du site est gratuit. Un food-truck sera présent sur la période estivale, près des bateaux.