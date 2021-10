EN IMAGES - La plus grande ferme solaire d'Île-de-France inaugurée à Marcoussis

Il y a des panneaux photovoltaïques à perte de vue sur le site de la friche des Arrachis à Marcoussis. Plus de 58 000 sont visibles si vous prenez le TGV sur la ligne Atlantique qui passe juste à côté. Depuis la fin septembre, ils produisent de l'électricité pour couvrir les besoins de 10 000 foyers, principalement du secteur. "C'est plus que le nombre d'habitants", se réjouit Olivier Thomas, le maire de cette commune de 8 000 âmes.

Marcoussis en a profité pour célébrer un nouveau jumelage ! © Radio France - Arthur Blanc

Si le paysage est impressionnant, il aurait pu avoir un tout autre visage puisqu'à l'origine, des éoliennes auraient dû fleurir sur place. "Mais à cause du couloir aérien, on ne pouvait pas prendre le risque de les installer", confie l'élu. C'est donc ce projet qui a été retenu, "sur un terrain qui ne servait à rien", selon les mots de Barbara Pompili, ministre de la transition énergétique. La culture n'est en effet pas possible sur cet espace "qui du coup a retrouvé une utilité et ça évite d'aller chercher des terrains agricoles ou des forêts", poursuit-elle.

Une infime partie de cette ferme solaire. © Radio France - Arthur Blanc

Au total, 18,8 millions d'euros sont investis, dont 20% par les habitants eux-mêmes qui ont pu investir sur ce projet. Une ferme solaire qui deviendra peut-être une ferme tout court puisque dans un an, 300 brebis devrait pâturer au milieu des panneaux pour favoriser la biodiversité. "Elle feront du fromage, moi qui aime ça", ironise Olivier Thomas. Mais avant cela, il faudra se débarrasser de sainfoin d'Espagne, une plante dangereuse pour les bêtes qui prolifère sur place.