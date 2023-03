EN IMAGES - La ville de Dijon inaugure un nouveau parc de 6000 mètres carrés

Depuis le samedi 18 mars 2023, les habitants du quartier Nation ont un nouveau parc. Il n'a pas encore de nom officiel, mais il a conquis les riverains venus pour l'inauguration. Ce lieu, situé entre la rue Maupassant et la rue Edmé Verniquet, est divisé en différents espaces. Certains traditionnels, comme une aire de jeu, d'autres plus originaux. On retrouve notamment plusieurs zones composées de rondins de bois disposés en cercle. Ils sont dédiés à "l'école du dehors". Ils pourront être utilisés, entre autres, par les deux écoles qui bordent le parc pour que les enseignants puisse faire classe à l'extérieur. Le parc, dont le coût est de 800 000 euros, sera ouvert tous les jours jusqu'au coucher du soleil.

La parc possède différents espaces avec deux entrées, l'une rue Maupassant, l'autre rue Edmé Verniquet. - Ville de Dijon

Un parc qui ravit les riverains

Les habitants ont été consultés en amont de la création du parc. Certains étaient présents à l'inauguration, et ils sont conquis. Céline, par exemple. Quand elle rentre du travail, elle descend du tramway à l'arrêt "Nation". Elle n'aura qu'à traverser ce nouvel écrin pour rentrer chez elle. "Ça va être un moment de détente à la sortie du tram, de venir me promener et de me poser pour profiter des essences qui vont émaner des différents arbres qui vont fleurir au fur à mesure du temps", explique-t-elle.

Les rondins de bois disposés en cercle permettront aux enseignants de faire classe dehors. © Radio France - Dimitri Morgado

Le parc est aussi adapté aux enfants avec notamment une aire de jeux. Et ça, Paul, qui habite aussi le quartier, l'a bien remarqué. "Quand j'aurai mes petits enfants à la maison, évidemment je leur ferai découvrir cet endroit pour leur apprendre aussi à voir les plantes et les arbres", raconte l'homme.

Devant chaque arbre, une pancarte indique le nom de l'espèce de ce dernier. © Radio France - Dimitri Morgado

Il va encore falloir attendre un peu pour voir les plantes, attendre qu'elles poussent. Et même si pour le moment, il y a plus de terre que de vert, Jeannine est contente de voir que le visage de son quartier change un peu. "Je connais le coin depuis très longtemps, et la transformation qui s'est faite, c'est magnifique, se réjouit-elle. Jamais on aurait dit qu'il y aurait ça dans ce quartier".

Le hamac de l'aire de jeu du parc risque de rencontrer un grand succès. © Radio France - Dimitri Morgado

Un nouveau parc urbain qui pourrait faire des petits. La Ville dit, en effet, réfléchir à différents projets de ce type dans d'autres quartiers de Dijon.

D'autres parcs urbains en vue ?

Le développement de ce genre de parc urbain est une volonté de la municipalité. Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon, y est attachée. "Je pense que c'est important d'avoir plein de poumons, explique-t-elle. Dijon est une ville verte, il y a un nombre d'espaces verts par habitant qui est beaucoup plus important que les villes de la taille comme Dijon."

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon, a inauguré le parc avec les riverains. © Radio France - Dimitri Morgado

La première adjointe estime qu'il est essentiel d'amener un bout de nature au sein des quartiers de la ville. "C'est important d'apporter ces poumons verts tout en construisant des logements, parce que c'est aussi ça la lutte contre le réchauffement climatique, c'est proposer des logements avec des loyers modérés pour que les gens puissent venir habiter en ville à proximité des transports en commun et donc puissent limiter aussi l'usage de leur voiture, détaille Nathalie Koenders. C'est bon pour l'air, c'est bon pour les habitants et c'est bon pour la ville."