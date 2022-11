EN IMAGES - La visite de Bruno Le Maire à l'usine Solvay de Dombasle-sur-Meurthe

Bruno Le Maire avait l'embarras du choix, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur les industries les plus polluantes. Sur les 50 sites les plus émetteurs du pays, il a pourtant choisi de visiter ce mercredi l'usine Solvay de Dombasle-sur-Meurthe, aux côtés de Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie. Ce site vise l'abandon total du charbon d'ici 2025 pour assurer sa production de bicarbonate de soude.

ⓘ Publicité

loading

Et pour ça, elle mise sur les CSR, les combustibles solides de récupération, dont une fosse de 15 000 mètres cubes est en pleine construction pour son stockage. "Ce sont des déchets sans avenir que l'on va réutiliser pour en faire un combustible", explique Jean Leprince, responsable Grand Est pour Véolia, co-partenaire sur cet "impressionant projet", selon les mots même du ministre.

Pour Bruno Le Maire, pas de doute, la neutralité carbone est tout à fait atteignable dans le monde de l'industrie, et ce, malgré les prix de l'énergie qui pourraient freiner les investissements. "Je sais bien que la crise énergétique est très dure. Mais c'est aussi un formidable levier pour accélérer la décarbonation. Dans le fond, on s'était un peu endormi en se disant qu'il ne fallait pas trop se presser. Mais nous n'avons plus le choix", explique-t-il. "On a une usine de 150 ans en train de se réinventer. Il faudra encore quelques années pour que l'on puisse y arriver, mais l'urgence nous presse", confie le directeur du site de Dombasle Nicolas Van der Hayden.