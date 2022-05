[EN IMAGES] Le câble du futur parc éolien du Calvados raccordé à la côte par un chantier spectaculaire

Les équipes de RTE (Réseau de transport d'électricité) ont raccordé le câble du futur parc éolien au large de Courseulles et Bernières-sur-Mer depuis samedi 21 mai jusqu'à ce lundi 23. Une opération complexe et spectaculaire sur plus de trois kilomètres en mer.