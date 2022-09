EN IMAGES - "Le Clain n'est pas une poubelle", des plongeurs nettoient la rivière à Poitiers

Les plongeurs remontent à la surface plusieurs mètres cubes de déchets. De la ferraille, une borne de vélo en cimentée, des lunettes de soleil "et des bouteilles de verre" ajoute Lou, 10 ans, sur son kayak. Plusieurs équipes se sont formées samedi 10 septembre au matin, des plongeurs, des kayakistes et des bénévoles qui transportent les objets trouvés dans chaque benne. La pollution du Clain est importante.

Les plongeurs s'apprêtent à se mettre à l'eau, l'opération va bientôt commencer dans le Clain. © Radio France - Sarah D'hers

"On veut sensibiliser les poitevins, et leur montrer que le Clain n'est pas une poubelle", explique Maria Enriquez, plongeuse au club de plongée Mantas. "Les gens ne jettent pas leur canette par terre chez eux. Pourquoi le faire dans la nature ?", condamne-t-elle.

Les équipes tentent d'extraire de la rivière une borne de vélo en cimentée. © Radio France - Sarah D'hers

Des tonnes de déchets

Des tonnes et des tonnes de plastique se retrouve dans la mer ensuite. Impossible de les récupérer. Max, en tenue de plongée, est étudiant et il n'en revient pas : "_on a mis plus de 11 minutes à sortir une borne à vélo_". Sa bouteille d'air comprimé pèse à elle seule, 25 kilos. Ils se retrouvent tous quelques heures pour ramasser le plus de déchets possibles. Une initiative saluée par la Mairie de Poitiers.

Un tas de ferraille a été retrouvé dans le Clain. © Radio France - Sarah D'hers