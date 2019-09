EN IMAGES : Le lac de Vassivière se vide doucement

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

"Ça commence tôt cette année et c'est dommage. On pourrait encore profiter de nos bateaux jusqu'en novembre, mais là, ça s'annonce difficile."

Depuis son bungalow avec vue directe sur une des jetées du port d'Auphelle, Jacques Michel un des responsables du Club Nautique de Vassivière surveille d'un œil attentif la situation : "on a déjà dû sortir des bateaux pour éviter qu'ils ne touchent les rochers.. et tous les jours , on en bouge d'autres en fonction de la baisse du niveau, j'ai le sentiment que ça baisse de 10 cm par jour."

Jacques Michel, du Club Nautique de Vassivière, veille aux bateaux des copains. © Radio France - Olivier Estran

"C'est vrai qu'on a maintenant du mal a sortir notre bateau", sourient Nicolas et Dominique, un couple installé depuis 10 ans aux hameaux du lac, à Masgreangeas. Leur jolie barque aux couleurs de l'hermine bretonne reste sur la pelouse de leur maison. "Il faut aller de plus en plus loin pour la mettre à l'eau, explique Nicolas, c'est pas vraiment facile, alors on se rabat sur les randos pédestres et le vélo."

Le paysage change

L'eau se retire et forme de jolies criques.Attention de ne pas rester à sec © Radio France - Olivier Estran

Si le niveau baisse ce n'est pas seulement en raison de la sécheresse. Depuis le 1er septembre, EDF a remis en fonction le barrage du Mazet qui fournit de l’électricité pour l'équivalent d'une ville de 40 mille habitants (la taille de Brive).

"Le lac va baisser de 50 cm a un mètre par semaine, en fonction des besoins" explique Jerôme Vallorges, le responsable de production.

"Durant tout l'été, la priorité est de maintenir un niveau compatible avec le tourisme, ensuite à partir de septembre, place à la production d’électricité. Nous avons aussi une obligation d'étiage, c'est à dire de fournir de l'eau pour la Vienne, pour les industries et pour refroidir la centrale nucléaire de Civeaux."

Les plages sont de plus en plus grandes © Radio France - Olivier Estran

Pas question de vider le lac

Même si les rivières qui alimentent le lac coulent en ce moment au ralenti, Vassivière ne va pas se retrouver vide. EDF promet de respecter une côte minimum qui laissera toujours de l'eau dans cette immense retenue de mille hectares.

En revanche on verra de plus en plus d'immenses plages de sable blond, des rochers, des îles accessibles à pied... et des vestiges du passé avec quelques ruines immergées qui refont surface. Témoins des quelques bâtiments engloutis dans les années 50 lors de la construction du barrage et de la mise en eau du lac.

"C'est dommage qu'ils ne le vident pas complètement, confesse Joëlle. Moi j'ai le souvenir de l'avoir vu à sec en 1995 , et j'aurai aimé montrer ça à mon fils." Un paysage lunaire, mais pas au programme cette année même si la sécheresse se poursuit.