EN IMAGES - Le mouvement Extinction Rebellion bloque le boulevard Gambetta à Grenoble

Ils sont debout, assis ou couchés et forment une chaîne humaine avec des tubes métalliques. "À l'intérieur, ils sont attachés grâce à un mousqueton à une tige métallique. Pour s'enlever, il faut ouvrir le mousqueton et aller vers l'avant mais si les policiers tirent, ça fait l'effet inverse. On ne peut pas se déverrouiller même si on le veut", détaille l'une des activistes, surnommée Zab au sein du mouvement. Le mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion a mené une action ce samedi 29 octobre à Grenoble.

Les activistes bloquent leurs bras dans des tubes métalliques © Radio France - Chloé Cenard

"Personne ne ne rend compte de l'ampleur de ce qu'il se passe dans le monde" - Julie, une militante

Une soixantaine d'activistes ont occupé le boulevard Gambetta à Grenoble pendant près de 4 heures. Ils ont bloqué la circulation au niveau du centre commercial de la caserne de Bonne. "On est fin octobre à Grenoble, il fait 24 degrés, les gens vaquent à leurs occupations, consomment dans ce lieu et se déplacent en voiture et personne ne se rend compte de l'ampleur de ce qu'il se passe dans le monde", détaille Julie, l'une des militantes.

Le signe d'Extinction Rebellion est inscrit à la craie sur le sol © Radio France - Chloé Cenard

Ralentir la consommation

Les voitures, les bus ou encore les motos doivent changer d'itinéraire. Les activistes veulent marquer les esprits. "On a besoin de ralentir la manière dont on consomme car il y a beaucoup trop de conséquences : l'artificialisation des sols, la destruction des écosystèmes, de la biodiversité, la sixième extinction de masse et le réchauffement climatique", alerte un des membres du groupe, Roka - c'est son surnom au sein du mouvement.

Ils militent également pour le futur des prochaines générations © Radio France - Chloé Cenard

Sensibiliser les passants

Mais pour avoir un impact, il faut aussi expliquer ces actions aux passants. Gypa, de son surnom, est "médiatrice". Elle discute avec les personnes qui sortent du centre commercial. "Nous sommes une sorte de zone tampon. On va calmer les personnes, répondre aux questions et discuter de nos points de vue." Le rassemblement s'est déroulé dans le calme sans l'intervention de la police qui a tout de même surveillé l'action et régulé la circulation.