EN IMAGES - Le Nord Cotentin nettoie les dégâts des inondations

C'est une conséquence des fortes pluies de ces derniers jours : la Manche s'est réveillée avec les pieds dans l'eau ce mercredi. Un nouvel épisode d'inondations principalement localisé dans le nord du Cotentin et qui a mobilisé les sapeurs-pompiers sur plus d'une trentaine d'interventions. Ces dernières ont notamment été menées dans la vallée de Quincampoix, au val de Saire et dans La Hague. Les habitants touchés doivent maintenant panser les dégâts.

La vallée de Quincampoix, à Cherbourg-en-Cotentin, fait partie des secteurs les plus touchés. La Divette a monté, parfois de plus d'un mètre, pour infiltrer rapidement les maisons voisines. "J'ai tout mon garage qui est foutu, on avait fait des travaux entiers il y a 2 mois", se désole Anthony, un riverain.

Il faut maintenant nettoyer. "On a coupé l'électricité, heureusement que notre maison fait 3 étages. Les sapeurs-pompiers nous ont proposé de nous réfugier en haut." Et pour se chauffer, Anthony et sa famille ont la chance d'avoir un poêle un bois. Reste qu'il faut maintenant sauver ce qui peut l'être. C'est là que la solidarité entre riverains et notamment Gaëtan, un voisin, interviennent. Avec sa pelle, il remplit des sacs de sable pour tenter de protéger la maison. "J'ai perdu tous les hangars où j'abritais mes animaux", décrit-il.

A Siouville-Hague, l'avenue des Peupliers a été coupée à la circulation. © Radio France - Arthur Blanc

Les habitants attendent désormais un peu d'aide de la part de la mairie, dans une vallée réputée inondable depuis des années. Les élus locaux sont également sollicités du côté de Siouville-Hague, une autre commune particulièrement éméchée par ces montées des eaux. Et notamment au niveau de l'avenue des Peupliers, l'un des gros points noirs de la ville, selon la mairie. Et ce phénomène est pourtant évitable selon plusieurs habitants.

Face à la rue inondée devant chez lui, Laurent regarde une ancienne zone humide qu'il juge responsable des inondations. © Radio France - Arthur Blanc

Depuis deux ans, il s'intensifie même d'après Laurent, en première ligne face à la montée des eaux. Son avenue, c'est devenu "Venise", et il en a marre. Alors ce mercredi, il a pris sa voiture pour aller porter plainte, comme plusieurs de ses voisins. En cause ? Une ancienne zone humide située de l'autre côté de la route dans laquelle a été déversée des gravats et du bitume à la suite de travaux dans la commune il y a deux ans. "L'eau ne peut plus s'écouler, et ça se voit de plus en plus depuis ce chantier", regrette ce riverain.

Le jardin des riverains à Siouville-Hague remplit d'eau. © Radio France - Arthur Blanc

Une théorie confirmée il y a quelques mois par une étude menée par la commune. Alors pour rassurer ces habitants en colère, Elisabeth Burnouf, première adjointe à la mairie, est allée à leur rencontre. "Nous allons faire des travaux à hauteur de 500 000 euros", s'engage-t-elle. "Ils seront insérés dans le budget 2021 en cours de discussion." A terme, cet espace pourrait devenir un parc pédagogique.