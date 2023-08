EN IMAGES : le pic de pollution observable depuis le Mont Ventoux dans le Vaucluse

Une trainée noire, comme une ligne dans le ciel bleu. C'est ce qu'ont observé plusieurs Vauclusiens sur le Mont Ventoux ce mardi et ce mercredi. Il s'agit d'un nuage de pollution extrêmement concentré qui plane au-dessus de la vallée du Rhône.

"Ce n'est pas la première fois que je vois ce type de pollution dans l'air mais là c'était particulièrement noir, une couleur crasse, noirâtre. Ça ne ressemblait pas à la fumée d'un feu de forêt", témoigne Dylan, l'un des photographes qui réalise les clichés des cyclistes qui font l'ascension du géant de Provence.

"Un couvercle qui accumule les polluants"

Nous avons donc envoyé sa photo du nuage à une spécialiste d'Atmo Sud, l'organisme qui mesure la qualité de l'air et elle est formelle. "On peut effectivement associer ça à la pollution. C'est un phénomène qu'on peut observer quand on a une atmosphère très stable comme c'est le cas pendant la canicule. On a comme un couvercle qui se forme et qui accumule les polluants sur une certaine zone. C'est pour ça qu'on a comme une ligne noire en dessous du couvercle. Ce sont des particules fines concentrées qui donnent la couleur noire", explique Laetitia Mary, la responsable de l'action territoriale chez Atmo Sud.

Cette photo prise depuis le Mont Serein montre le nuage de pollution - Pierre Leblond

"C'est inquiétant d'avoir vue sur ce dôme pollué", s'inquiète Dylan en pensant aux habitants qui respirent l'air pollué dans la vallée. Selon Atmo Sud, la météo des prochains jours sera déterminante. Un vent fort, comme le mistral permettrait de disperser les particules, la pluie aurait un effet de lessivage. En attendant, il est conseillé, notamment aux personnes fragiles de limiter leurs déplacements. La vitesse est aussi abaissée de 20 km/h sur les autoroutes.