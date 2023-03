EN IMAGES - Le zoo belge Pairi Daiza annonce la naissance d'un petit girafon

Il n'a même pas un jour et il mesure déjà près d'un mètre cinquante ! Un girafon est né ce mercredi 22 mars à 4h09 du matin dans un enclos de Pairi Daiza. "Ce petit, dont le sexe n'est pas encore déterminé, pèse environ 70 kilos et mange déjà bien" se réjouit le zoo belge dans un communiqué. Il est le petit d’Oliver (6 ans) et de Juul (12 ans).

Le nouveau né a vu le jour dans l'enclos de sa maman, Juul, qui l'a porté pendant quinze mois; de sa soeur Zuri (2 ans) et de la récente arrivée du parc, Polépolé (21 mois). "Il est rassurant pour une femelle d’être entourée des siens lorsque qu’elle va donner la vie. Et c’est important que le groupe assiste à la naissance pour que le nouveau-né soit tout de suite intégré, explique Tatiana Sgalbiero, responsable de l’équipe des soigneurs des grands mammifères. Pour des raisons de sécurité, Oliver (le papa) était présent aussi mais séparé des femelles par une cloison lui permettant de voir la naissance. Dès les premières minutes, les femelles ont bien accueilli ce nouveau-né." L'accouchement a duré moins de deux heures.

"Les premiers jours d'un nouveau né sont toujours délicats"

Le nouveau-né et la maman sont maintenant sous la surveillance étroite de l'équipe de soignants. "Nous gardons un œil attentif sur le groupe car, comme dans la nature, les premiers jours d’un nouveau-né sont toujours délicats. Maman et bébé resteront au chaud durant quelques semaines", assure la vétérinaire Alicia Quievy.

Le girafon pèse déjà 70 kilos et mesure un mètre 50. - Pairi Daiza

Une bonne nouvelle pour l'espèce

Cette naissance est une bonne nouvelle pour son espèce, considérée comme "vulnérable" par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. " Le groupe de girafes de Pairi Daiza compte désormais cinq individus de la sous-espèce Rothschild ", ajoute le zoo belge.

"En dehors des espaces protégés, les girafes sont en danger depuis les années 1980, explique Pairi Daiza. Leurs territoires ont été fortement réduits en raison de l’expansion de l’activité humaine. Les girafes sont encore massacrées parce que certains prêtent des vertus thérapeutiques à des parties de leur corps. Et elles souffrent aussi du réchauffement climatique, qui raréfie la nourriture disponible."