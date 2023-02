EN IMAGES - Les agents de l'ONF vident complètement un étang de la forêt d'Orléans

La vue pourrait surprendre les habitués des promenades en forêt domaniale d'Orléans. L'étang de Goumiers, sur la commune de Chanteau, est à sec ! L'Office national des forêts (ONF) a dû procéder à la vidange de ce plan d'eau de cinq hectares pour permettre des travaux sur une digue fragilisée depuis les inondations de 2016. Des travaux qui ne peuvent être réalisés que "hors d'eau" explique Thomas Wrobel, responsable de l'unité territoriale d'Orléans pour l'ONF.

ⓘ Publicité

Sécurisation autour de la zone de travaux © Radio France - Camille Huppenoire

La vidange de l'étang a commencé à la mi-février et s'achève cette semaine. " C'est un système très traditionnel, classique, de bonde à planches. On enlève des planches, ça abaisse progressivement le niveau d'eau, pour qu'il n'y en ait plus dans l'étang" poursuit Thomas Wrobel. "A l'issue de la mise à sec, on va entamer les travaux, à peu près au 1er mars, pour un bon mois. Mais la mise à sec de l'étang est prévue pour un an, ça permet une latitude pour traiter d'éventuels autres points de fragilité qu'on pourrait trouver."

Les poissons piégés dans "la pêcherie" sont récupérés à la main ou à l'épuisette © Radio France - Camille Huppenoire

Qui dit vidange dit aussi grande opération de pêche pour sauver les nombreux poissons de l'étang et les transférer dans d'autres plans d'eau proches, tout en veillant à garder l'équilibre entre les différentes espèces. Certains poissons ont suivi le flux d'évacuation de l'eau et se trouvent piégés dans ce qu'on appelle "la pêcherie." A l'épuisette ou à la main, les techniciens de l'ONF et quelques renforts attrapent les poissons.

Un technicien de rivière récupère de l'eau pour oxygéner les poissons © Radio France - Camille Huppenoire

D'autres seront récupérés dans ce qu'il reste d'eau dans l'étang grâce à un grand filet. L'opération est longue mais il faut aller vite dans le transfert de poissons, pour leur éviter l'asphyxie.

loading

Grâce à de grands bacs d'eau et à une rotation de véhicules entre l'étang de Goumiers et d'autres plans d'eau du massif d'Orléans, les pertes sont minimes. Il faudra une nouvelle partie de pêche, l'an prochain, à la remise en eau, pour repeupler l'étang.