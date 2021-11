EN IMAGES - Les habitants de Saint-Marcellin-en-Forez participent au reboisement de leur forêt

A Saint-Marcellin-en-Forez, main dans la main, mairie et ONF ont invité les habitants à reboiser la forêt de Rachasset. Une quarantaine de personnes, en particulier des familles, s'est mobilisée, pour la forêt de demain !

Plus qu'un reboisement, une expérimentation

Bottes aux pieds, pelles et râteaux à la main, les habitants de Saint-Marcellin-en-Forez se sont levés de bonne heure, pour prendre soin de leur bois de Rachasset. "Planter des arbres, ça peut paraître une petite goutte d'eau, mais si tout le monde met sa petite goutte, on arrivera à faire des choses !" lance, confiant, un père de famille. Ces ambassadeurs de la forêt ont planté des essences peu communes dans la Loire, notamment des pins maritimes et des pins de Salzmann. C'est loin d'être une folie, cela fait parti de l'expérimentation. L'idée est d'observer comment ces espèces méditerranéennes s'adaptent dans la région, où les arbres souffrent de plus en plus du réchauffement climatique. "Dans le bois de Rachasset, on a des chênes qui sont vraiment en train de montrer des signes de dépérissement, à cause de la chaleur et du manque d'eau" explique Georges Odo, technicien forestier à l'ONF.

Dans le bois de Rachasset, plusieurs essences d'arbres ont été plantées, notamment méditerranéennes. © Radio France - Lauriane Havard

Des techniciens forestiers de l'ONF étaient présents pour guider les habitants de St-Marcellin-en-Forez. © Radio France - Lauriane Havard

Une action citoyenne

Beaucoup de familles étaient sur le terrain pour participer à cette action citoyenne à Saint-Marcellin-en-Forez. Les enfants ne sont pas prêts d'oublier ce moment. "Ce qui est bien c'est que plus tard on pourra le raconter à nos petits-enfants "moi quand j'étais petite, j'ai planté cet arbre", et c'est bien pour la planète de l'avoir fait" raconte Justine, fillette de 10 ans. Les enfants, de plus en sensibilisés aux problématiques environnementales, mènent presque plus la danse que leurs parents ! Et c'est essentiel que tous prennent part à ce type d'opération estime le technicien forestier, Georges Odo. "C'est important que ce soit les habitants parce que c'est leur forêt ! Et ce sont eux qui pourront voir leurs arbres grandir". Les essences plantées étaient à l'état de "bébés arbres", il faudra attendre environ 120 ans pour qu'ils deviennent une forêt.