EN IMAGES - Les manifestants pour le climat de retour dans la rue à Saint-Étienne

Ils étaient environ 250 sous le soleil, ce samedi 20 mars à Saint-Étienne dans la Loire, à manifester pour le climat à l'appel de Youth for Climate. Des organisations syndicales se sont aussi jointes au cortège parti de la Bourse du Travail, afin de faire entendre des revendications sociales.

Parmi les manifestants, autant de jeunes que de militants plus âgés. "C'est difficile de mobiliser en ce moment les collèges et les lycées, explique Firmin, militant pour Extinction Rebellion. Difficile de faire des grands blocages, comme en 2019 quand j'étais moi-même lycéen. Mais ça ne veut pas dire que la jeunesse n'est pas motivée. Simplement c'est difficile pour les jeunes, psychologiquement, quand on est étudiant et qu'on reste enfermé chez soi toute la journée, c'est compliqué".

Pancarte de cette nouvelle mobilisation pour le climat. © Radio France - Céline Autin

La loi "Climat et résilience", issue de la Convention citoyenne sur le climat, fait l'objet de nombreuses critiques de la part des manifestants, trop timorée selon eux.