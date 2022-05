EN IMAGES - Les pistes de ski de Gérardmer font leur nettoyage de printemps

Pour clore la saison hivernale et commencer l'estivale dans de bonnes conditions, la station de ski de Gérardmer a organisé mercredi 4 mai un grand nettoyage des pistes. Une trentaine de bénévoles ont ramassé les déchets laissés dans la nature par des skieurs inattentifs ou peu soigneux.

"Quand ils lancent leurs déchets, ils ne regardent pas ce qu'il y a en dessous" peste Thierry en s'extirpant d'un buisson dans une zone escarpée. Il est directeur de l'école de ski l'hiver, et bénévole pour nettoyer la station de Gérardmer ce mercredi 4 mai. Une trentaine de personnes ont, comme lui, enfilé des gants et attrapé des sacs poubelles pour ramasser les déchets oubliés par les skieurs cette saison.

Thierry est bénévole aujourd'hui pour "nettoyer son outil de travail" : il est le directeur de l'école de ski de Gérardmer. © Radio France - Louise Thomann

Sous le télésiège, Jean-Claude ramasse de tout. Des mouchoirs, des bouts de masques, des papiers de bonbons, et surtout des mégots. "C'est le plus difficile à ramasser" constate ce retraité qui bataille avec sa pince à détritus.

La trentaine de bénévoles va dans les endroits les plus escarpés pour récupérer mégots, bouteilles, masques et paquets de mouchoirs. © Radio France - Louise Thomann

Mais malgré la présence, indéniable, de détritus, Sylvain et ses camarades de ramassages sont assez agréablement surpris. "On s'attendait à plus." "Les gens ont été plutôt propres." "A part les mégots, c'est dans la plupart du temps accidentel."

Au milieu d'un parterre de jonquilles, les bénévoles ramassent des mégots, clairement les déchets les plus abondants ce mercredi. © Radio France - Louise Thomann

Une manière pour la station de faire peau neuve avant le lancement de la saison estivale dès le mois prochain conclut le directeur du site Benoît Perrin.