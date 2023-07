EN IMAGES - Les premières éoliennes en mer de Normandie sont installées au large de Fécamp

Ce sont les toutes premières de Normandie. Les premières éoliennes "offshore" de Fécamp sont installées depuis dimanche. Le Parc éolien en mer de Fécamp en comptera 71 en tout, l'installation devrait se terminer en janvier 2024. Les premières livraison d'électricité vont commencer la semaine prochaine, à terme le parc pourra fournir 770.000 personnes, soit 60% de la population de la Seine-Maritime.

ⓘ Publicité

C'est une opération impressionnante, que vous pouvez observer depuis la côte d'albâtre d'Étretat à Veulettes-sur-Mer. Les 71 éoliennes sont installées entre 13 et 24 kilomètres au large de Fécamp, sur une surface globale de 60 kilomètres carrés. En partie construites au Havre et assemblées à Cherbourg, elles sont dressées en mer grâce à un bateau très rare, qui peut se soulever au-dessus du niveau de l'eau à l'aide d'immenses pieds.

Innovation, se soulève du niveau de la mer grâce à d'immenses pieds. - Parc éolien en mer de Fécamp - CAPA Corporate - CBeyssier

L'opération prend 24 heures au mieux : une heure pour installer le mat, quatre heures pour le boulonner, et ainsi de suite pour la nacelle et les pales.

Plus hautes que des cathédrales

Hautes de plus de 175 mètres, elles seront plus élevées que la flêche de la Cathédrale de Rouen (151 mètres). Ces éoliennes pourront fonctionner 90% du temps, dans une fourchette de vent entre 10 et 90 km/h. Le parc a une capacité de production de 500 mégawatts, soit la consommation de 770.000 personnes, à savoir trois Seino-Marin sur cinq.

Les premières éoliennes vont tourner cette semaine pour des tests. Le réseau normand devrait être alimenté par elles dès la semaine prochaine, à travers le poste de Sainneville-sur-Seine (Cf carte ci-dessous).