EN IMAGES - Marche pour le climat : plus de 400 personnes ont défilé dans les rues de Caen

"Non aux banquiers, oui aux banquises !", "Moins de riches, plus de ruches !" Les slogans des manifestants résonnent dans les haut-parleurs, au milieu du cortège de la marche pour le climat qui serpente dans les rues de Caen, samedi 12 mars dans l’après-midi. Ce sont plus de 400 personnes qui se sont retrouvées devant la gare, place des Rives de l’Orne. "Si j’ai tenu à venir, c’est pour dénoncer l’inaction climatique du gouvernement", clame Sonia, 15 ans, qui participe régulièrement aux marches pour le climat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la bouche de nombreux manifestants, le dernier rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) fait beaucoup parler : les conséquences du réchauffement climatique se font bien sentir et les experts mettent en avant « l’inaction criminelle » des dirigeants du monde entier. "Il serait temps que nos chefs d’Etat prennent de vraies décisions fortes, soupire Nathalie, qui pousse son vélo à côté d’elle, car ce rapport ne nous dit rien de neuf, les scientifiques nous alertent déjà depuis des décennies !"

Sur les pancartes, les manifestants ont inscrit des messages pour dénoncer les conséquences du réchauffement climatique. © Radio France - Marie Martirossian

L'écologie, grande absente de la campagne électorale

A un mois du premier tour de l’élection présidentielle, la question du réchauffement climatique est évoquée par certains candidats et candidates, "mais ce n’est pas assez, c’est beaucoup de blabla pour pas grand-chose, estime Boris, et puis on parle de sujets inutiles dans cette campagne, au lieu de se préoccuper de ce qui nous concerne nous et nos enfants pour l’avenir."

Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans les rues de Caen samedi 12 mars. © Radio France - Marie Martirossian

Beaucoup de manifestants restent persuadés que des actions sont encore possibles pour limiter les effets du réchauffement climatique : "En triant nos déchets, en évitant de prendre la voiture, on agit déjà, à une petite échelle certes, mais c’est un début !", sourit Grégoire. Pour Aline, "il faudrait que les collectivités fassent plus de choses, par exemple prévoir des lignes de bus supplémentaires : j’habite à la campagne et sans transports en communs, je suis obligée de prendre ma voiture, c’est dommage."

De nombreux slogans appellent à la protection de l'environnement, sur les pancartes des manifestants. © Radio France - Marie Martirossian

Le cortège a circulé en centre-ville, en passant par le Château où des militants d’Extinction Rébellion ont déroulés des affiches, pour enfin s’acheminer vers la place de la République vers 16 heures.