EN IMAGES : Marion et Laurie ont testé la plus grande randonnée du parc de la Montagne de Reims

52 kilomètres en deux jours : c'est le défi que se sont lancées Laurie et Marion, deux guides du Parc de la Montagne de Reims. L'objectif était de tester la plus longue randonnée du topo guide, le GRP de la Montagne de Reims pour ensuite en parler autour d'elles et guider les touristes.

Les guides sont partis de Rilly-la-Montagne. - Marion Colombet

Les deux guides sont parties vendredi matin et sont arrivés samedi en fin d'après-midi : " C'était une très belle expérience ! " explique Laurie Richard, l'une des deux testeuses. "La première journée s'est bien passée car c'était la journée où on avait le moins de kilomètres à faire et on a découvert de très beaux paysages. La deuxième journée a été plus compliquée car on avait beaucoup de route, on a eu plus de mal physiquement, on a souffert de la chaleur mais aussi des moustiques et des tans car on est passé dans des zones humides ! Et les ampoules surtout qui accompagnent chaque randonnée" raconte Laurie Richard.

Laurie et Marion ont parcouru 52 kilomètres en deux jours. - Marion Colombet

Prendre le temps d'apprécier les paysages

Pour Laurie, cette randonnée a été une redécouverte de la Montagne de Reims : "Je prend souvent ces routes en voiture et je ne prend pas le temps d'observer les villages, les chemins et même les vignes. Là, on a vu des champs recouverts de coquelicots, c'était splendide !" Les deux femmes se sont aussi rapprochées : "C'est très motivant d'être à deux. C'est une aventure qui rapproche. On va en garder de très bons souvenirs".