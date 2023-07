EN IMAGES - Méga-feux : un pompier de Saône-et-Loire est de retour du Canada

Nos pompiers sont solidaires. C'est le cas en tout cas de Fabrice Malon. Il est l'un des hommes du SDIS de Saône-et-Loire et il a passé trois semaines au Canada, du 28 juin au 21 juillet 2023. Il a apporté son soutien aux équipes sur place qui font face à des méga-feux. Les incendies ravagent le pays , plus de 12 millions d'hectares de terres sont partis en fumée depuis le début de l'année. Fabrice Malon nous raconte le quotidien qu'il a vécu avec ses collègues face à une catastrophe sans précédent pour le pays.

Fabrice Malon est venu soutenir ses collègues canadiens. - Carlo Zaglia

Un quotidien épuisant

Fabrice Malon a 52 ans. Il est sapeur-pompier professionnel depuis 30 ans. C'était sa première mission à l'étranger. Au Canada, les journées se ressemblaient presque toutes pendant ces trois semaines. Elles commençaient entre 5 heures et 5h30, pour démarrer le travail vers 7 heures. "Nous étions projetés soit par pick-up, soit par hélico, ce qui était souvent le cas puisque l'immensité du territoire faisait qu'il était difficile de se déplacer sans hélicoptère, détaille l'homme. On partait en équipe de quatre, on était projeté dans la forêt en autonomie avec notre eau, notre sandwich pour la journée". Retour au camp de base aux alentours de 17 heures. Une douche, un repas, et au lit. "Extinction des feux à 21 heures parce que les journées étaient harassantes, explique-t-il. Et ça se reproduisait en gros tous les jours."

La plupart des zones en proie aux incendies sont accessibles uniquement par les airs. - Carlo Zaglia

Un environnement hostile

En plus des incendies, il a fallu gérer l'à-côté, et faire face aux difficultés spécifiques des lieux. "La forêt canadienne, donc une forêt boréale avec beaucoup de mousse et d'humus, est très fournie, explique Fabrice Malon. Ça nous demandait des gros efforts pour marcher. On était souvent dans la mousse, dans de l'eau." Rajoutons à cela une température autour de 28 à 30 degrés, avec beaucoup d'humidité. Mais aussi une bonne dose de moustiques et de mouches noires. "Ce qui nous obligeait à se protéger le corps entièrement, de mettre des filets sur la tête, des insecticides, raconte le pompier. Donc c'était relativement contraignant en terme environnemental."

Fabrice Malon a fait face aux incendies dans des conditions hostiles. - Carlo Zaglia

Le SDIS 71 prêt à affronter les feux de forêt

Ces missions à l'étranger ou ailleurs sur le territoire, ce n'est pas une nouveauté, mais cela risque de se produire plus régulièrement à l'avenir. Des hommes et femmes de Saône-et-Loire ont déjà été envoyés en renfort dans le Var ou en Gironde par exemple. Mais pour cela, il faut être prêt, ce qui est le cas des pompiers du département. "Au SDIS 71, on s'est préoccupés très rapidement des feux de forêt, résume Fabrice Malon. On forme de plus en plus de personnel. On acquiert du matériel spécialisé pour ces feux. On a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Le fait de pouvoir participer aux renforts départementaux et internationaux, c'est aussi une plus value pour nous à titre individuel, pour le service, pour tout le monde."

